La date de sortie de la saison 7 de Clone Wars révélée / Film

Une nouvelle année signifie que tout un tas de nouveaux contenus arriveront sur Disney + en 2020. Bien que Guerres des étoiles les fans attendront cet automne pour obtenir de nouveaux épisodes de la nouvelle série à succès The Mandalorian, ils auront quelque chose d’autre pour aiguiser leur appétit en attendant, quelque chose qu’ils attendent depuis longtemps.

La série animée Star Wars: La guerre des clones reviendra pour une septième saison sur Disney + en février, et grâce à une vidéo promotionnelle pour certaines des offres les plus attendues de Disney, nous savons exactement quand de nouveaux épisodes commenceront à arriver sur le service de streaming.

La date de sortie de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars a été révélée dans une vidéo promotionnelle de Disney qui a depuis été retirée. Dans la vidéo révélant 30 choses Disney à attendre en 2020, un bref aperçu de la nouvelle saison a annoncé le retour de l’émission lundi, 17 février.

Auparavant, les nouveaux épisodes de The Mandalorian faisaient leurs débuts le vendredi, bien que la première série initiale ait eu lieu le mardi 19 novembre. Lundi sera-t-il le jour de sortie hebdomadaire régulier des nouveaux épisodes de The Clone Wars? Ou est-ce juste au moment où la première première aura lieu avant que le spectacle ne passe aux vendredis? Nous ne sommes pas sûrs, mais les fans sont prêts à écouter chaque fois que le spectacle commence.

Le retour de The Clone Wars a été une annonce surprise lors du Comic-Con de San Diego à l’été 2018. Auparavant, le spectacle s’est terminé après cinq saisons en 2008, bien qu’il ait été relancé sur Netflix pour une sixième saison appelée The Lost Missions en 2014. , bien qu’il n’ait pas offert une conclusion satisfaisante. Heureusement, l’histoire se poursuit le mois prochain, et Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano reviennent pour en savoir plus. Ces 12 épisodes seront-ils la fin de la série? Cela dépend probablement de la façon dont la nouvelle saison se déroulera sur Disney +.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce de la nouvelle saison de Star Wars Celebration en avril dernier, c’est parti:

