La date de sortie de Maverick déplacée par Paramount

Top Gun: la date de sortie de Maverick repoussée par Paramount

Selon Deadline, Paramount Pictures a changé la date de sortie de la suite très attendue du réalisateur Joseph Kosinski Top Gun: Maverick. Initialement prévu pour le 26 juin, le film dirigé par Tom Cruise sortira maintenant en salles le mercredi 24 juin. Le film devait auparavant affronter Warner Bros. Pictures ’ Dans les hauteurs film, mais maintenant Top Gun: Maverick n’aura plus de concurrence à sa nouvelle date de sortie.

Top Gun: Maverick se déroule dans un monde de technologies de drones et de chasseurs de cinquième génération et explore la fin de l’ère des combats de chiens. Maverick (encore une fois joué par Tom Cruise) est maintenant un instructeur de vol, qui prend Bradley Bradshaw (joué par Miles Teller), le fils du défunt partenaire de Maverick, Nick “Goose” Bradshaw, sous son aile. Le film met également en vedette Jon Hamm, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell et Ed Harris.

Joseph Kosinski, qui avait auparavant dirigé Cruise in Oubli, dirigera la suite, avec Peter Craig, Justin Marks et Eric Warren Singer qui rédigeront le script.

Un suivi du succès de Tony Scott en 1986 est en préparation depuis un certain temps, Tom Cruise souhaitant reprendre son rôle de lieutenant d’aviation naval américain, le lieutenant Pete «Maverick» Mitchell. Le producteur Jerry Bruckheimer a précédemment expliqué que le film traitera de la montée des drones et des pilotes sans pilote devenant une chose du passé.

L’original Top Gun a été réalisé par Tony Scott et a également joué Kelly McGillis, Anthony Edwards et Tom Skerritt. Le film a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale pour «Take My Breath Away» interprété par Berlin. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a sélectionné le film à conserver dans le National Film Registry, le jugeant «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif».