La date de sortie de No Time to Die retardée d’avril à novembre – / Film

Pas le temps de mourir, le 25e film de James Bond, est devenu le premier film hollywoodien majeur à retarder sa sortie mondiale en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le film, qui devait être présenté en première à Londres plus tard ce mois-ci et ouvert dans le monde entier début avril, a été repoussé jusqu’à 12 novembre 2020 au Royaume-Uni et 25 novembre 2020 partout ailleurs. Mais avec une inquiétude mondiale croissante alors que le coronavirus continue d’infecter de plus en plus de personnes dans plusieurs pays, il semble que MGM et United Artists Releasing (qui sort le film au niveau national) et Universal (qui gère la distribution internationale) ont décidé qu’il vaut mieux être prudent que de faire une approche Bond-esque «plonger la tête la première et faire face aux conséquences plus tard».

Le Hollywood Reporter dit que Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs qui dirigent la franchise James Bond depuis 1995, “ont conduit à prendre la décision de prendre la décision dramatique”, bien qu’il soit difficile de bouleverser un film majeur si proche de sa sortie et de repenser ses efforts de marketing. Les films Bond ont toujours été des récits de voyage, le globe-trotter à l’écran de la franchise étant associé à des tournées de presse dans le monde entier. Cet aspect fait autant partie des traditions de la franchise que les costumes pointus et les voitures élégantes.

Bien que la gravité du retard m’ait pris par surprise (c’est une poussée de sept mois!), L’idée que No Time to Die ne ferait pas sa date de sortie en avril semble de plus en plus probable au cours des dernières semaines. Les tournées publicitaires du film avaient déjà été annulées en Chine, en Corée du Sud et au Japon en raison d’épidémies de coronavirus, et plus tôt cette semaine, le plus grand blog de fans de James Bond au monde, MI6-HQ, a envoyé une lettre ouverte à MGM, Universal et Eon leur demandant de retarder la sortie du film en raison de la propagation du virus. Leur demande n’était pas simplement par intérêt personnel: ils ont fait appel aux sens financiers des studios, soulignant que, comme le dit THR, «l’épidémie de coronavirus en cours pourrait sérieusement affecter le box-office du film, notant que les pays à avoir interdit ou les grands rassemblements publics restreints – dont la Chine, l’Italie, la France, la Suisse, le Japon, Hong Kong et la Corée du Sud – ont contribué pour environ 38% du total des revenus mondiaux du dernier film de Bond, Spectre de 2015. »

Une pandémie mondiale sonne comme une intrigue tout droit sortie d’un film de James Bond, et comme l’a remarqué sur Twitter le fan de Bond (et le rédacteur en chef de Fangoria) Phil Nobile Jr., le film a été assombri dans un tel secret que nous sommes ne sais pas exactement quoi Rami MalekLe personnage méchant a mis sa manche.

Au box-office et à part ça, qui veut parier que le complot de Safin implique un virus biologique ou une merde comme ça #NoTimeToDie et qui pesait trop sur cette décision…

– Phil Nobile Jr. (@PhilNobileJr) 4 mars 2020

Je me demande si ce retard donnera au réalisateur Cary Joji Fukunaga l’occasion de bricoler un peu le film dans les mois à venir, ou si tout est déjà bloqué et que les cinéastes attendent patiemment de se déployer Daniel CraigLa chanson du cygne plus tard cet automne. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

