La date de sortie de Patriot Act avec Hasan Minhaj Volume 6 Netflix reportée

Cela va être un peu plus long jusqu’à ce que nous voyions Patriot Act avec Hasan Minhaj revenir sur nos écrans. Le volume 6 a été officiellement reporté et ne sortira plus sur Netflix à partir du 29 mars comme prévu initialement.

La série d’actualité comédie / actualités voit le comédien Hasan Minhaj parler de divers sujets de manière informative et divertissante. C’est le deuxième talk-show le plus long sur Netflix seulement derrière Chelsea en termes de nombre d’épisodes.

Patriot Act sera le premier titre Netflix Original à avoir repoussé sa date de sortie à cause du virus.

Dans une mise à jour des médias sociaux de Hasan, il a regretté d’informer le monde du retard. Bien qu’il n’ait pas donné de date de sortie mise à jour, il a rassuré tout le monde qu’ils reviendraient certainement.

Une mise à jour pour tous les fans de @patriotact. pic.twitter.com/t7tj0HixCB

– Hasan Minhaj (@hasanminhaj) 23 mars 2020

Hasan sera distancié social à la maison avec son deuxième enfant récemment né avec sa femme Beena Patel. Cependant, il a dit qu’il continuerait à publier des vidéos sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube du Patriot Act.

Même en ces temps fous, il y a tellement de beaux moments. Bienvenue dans le petit gars du monde. La famille Minhaj s’agrandit et, selon Beena, elle a grandi. Mais on ne sait jamais, les tireurs tirent. pic.twitter.com/t703QDa5IM

– Hasan Minhaj (@hasanminhaj) 20 mars 2020

Ce n’est pas le seul talk-show à la télévision ou en streaming à avoir été retiré, retardé ou modifié de manière spectaculaire. Toutes sortes de spectacles dont The Last Show avec Stephen Colbert, The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ABC’s Jimmy Kimmel Live! et bien d’autres ont échangé leur programmation habituelle.

Patriot Act rejoint une énorme liste croissante de titres dont la production a été interrompue en raison de la pandémie mondiale. La liste comprend les principaux originaux de Netflix tels que Stranger Things, Another Life et bien d’autres.

