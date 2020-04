La date de sortie des derniers épisodes de Rick et Morty 4 révélée

La quatrième saison de Rick et Morty a débuté en décembre avec cinq épisodes, et les fans de la série Adult Swim réclament depuis le reste des épisodes. Et maintenant, Ils ont finalement révélé la date de sortie des derniers épisodes de la dernière saison avec une nouvelle bande-annonce.

Comme toujours, cette nouvelle bande-annonce de Rick et Morty est cryptique. Nous ne savons pas exactement ce que chacune des images que vous verrez ci-dessous signifie, mais elles révèlent que Morty occupera une armure de type Gundam … ce qui nous fait penser que l’un des épisodes pourrait être inspiré par l’anime. Ce ne serait pas étrange, étant donné que le week-end, Adult Swim a présenté un court métrage surprise qui a transformé Rick et Morty en deux samouraïs sanglants et expérimentés qui ont également voyagé à travers des portails. Le court-métrage a été créé par Studio Deen, les responsables des productions d’anime telles que Junji Ito Collection, Umineko no Naku Koro ni et Ranma 1/2.

Voici la bande annonce:

Les derniers épisodes de la saison 4 de Rick et Morty, sortira le dimanche 3 mai aux États-Unis. Les cinq premiers épisodes sont déjà disponibles en Amérique latine via Netflix.

