La date de sortie du Blu-ray de 1917 est révélée!

La date de sortie du Blu-ray de 1917 révélée!

Après avoir rapporté trois Oscars il y a quelques semaines, Universal Pictures a révélé les dates de sortie des copies Blu-ray et numériques du drame de guerre 1917, qui devrait arriver sur les plateformes en ligne le 10 mars et les étagères physiques le 24 mars! (Via VitalThrills)

Au plus fort de la Première Guerre mondiale, deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George Fantôme du capitaine Fantastic MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman de Game of Thrones) se voient confier une mission apparemment impossible. Dans une course contre la montre, ils doivent traverser le territoire ennemi et délivrer un message qui mettra fin à une attaque meurtrière contre des centaines de soldats – le propre frère de Blake parmi eux.

Benedict Cumberbatch (Docteur étrange), Colin Firth (Retour de Mary Poppins) et Richard Madden (Jeu des trônes) et Mark Strong (Shazam!) star dans le film. Les autres ajouts à la distribution incluent Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq, George MacKay et Dean-Charles Chapman.

1917 est réalisé par Sam Mendes, qui a écrit le scénario avec Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful de Showtime). Le film est produit par Mendes et Pippa Harris (co-producteur exécutif, Revolutionary Road; producteur exécutif, Away We Go) pour leurs Neal Street Productions, Jayne-Ann Tenggren (coproductrice, The Rhythm Section; producteur associé, Spectre), Callum McDougall (producteur exécutif, Mary Poppins Returns, Skyfall) et Brian Oliver (producteur exécutif, Rocketman; Black Swan).

Le film est produit par Neal Street Productions pour DreamWorks Pictures en association avec New Republic Picture, Universal et Amblin Partners distribuant le film à l’international et eOne distribuant pour le compte d’Amblin au Royaume-Uni.

Les fonctions spéciales du Blu-ray et du DVD incluent:

Le poids du monde: Sam Mendes – Sam Mendes, lauréat d’un Oscar, discute de son lien personnel avec la Première Guerre mondiale.

Forces alliées: faire 1917 – Découvrez comment le format one-shot à 360 degrés a été exécuté et le rôle pivot du lauréat des Oscars Roger Deakins a contribué à donner vie à la vision de Sam Mendes.

La musique de 1917 – Le compositeur Thomas Newman et les cinéastes discutent du rôle important de la partition nominée aux Oscars.

Dans les tranchées – Entrez dans les coulisses avec le casting de 1917.

Recréer l’histoire – Les cinéastes offrent un aperçu détaillé des défis de conception de la production de recréer la Première Guerre mondiale.

Commentaire de fond avec le réalisateur / co-scénariste Sam Mendes.

Commentaire sur le long métrage avec le directeur de la photographie Roger Deakins.