La date de sortie du film Uncharted retardée, pousse les maîtres de l’univers aussi / Film

La route a été longue pour Inexploré franchise de jeux vidéo pour arriver sur grand écran. Sony a traversé plusieurs administrateurs, le dernier en date étant Travis Knight, qui venait de remplacer Dan Trachtenberg. Pour la dernière fois, le directeur de Venom Ruben Fleischer était sur le point de reprendre la production, mais il semble que Sony Pictures ne pense pas qu’ils respecteront la date de sortie précédente de 18 décembre 2020. Le studio a repoussé le film au printemps 2021, heurtant leur gestation Maîtres de l’univers film hors du calendrier de sortie. Apprenez-en plus ci-dessous.

La date limite a un mot sur la date de sortie du film Uncharted repoussée à 5 mars 2021. Au départ, Sony avait espéré faire décoller le film avant la star Tom Holland a dû aller tourner le troisième épisode de la franchise Spider-Man de Marvel. Mais il semble qu’ils ne pouvaient pas le faire et ont choisi de se donner un peu plus de temps pour trier les choses. Considérant à quel point le développement de ce film a été maudit pendant environ la dernière décennie, c’est probablement pour le mieux. Honnêtement, nous ne croirons pas que ce film est réel tant qu’il ne sera pas affiché à l’écran devant nous.

Le changement de date de sortie crée également une certaine incertitude pour l’une des autres propriétés de Sony: Maîtres de l’univers. L’adaptation de la série animée est également en préparation depuis longtemps, avec To All the Boys I’s Loved Before heartthrob Noah Centineo récemment aligné pour jouer à He-Man. Le film a été tourné pour la sortie de mars qu’Uncharted vient de prendre, et maintenant Masters of the Universe se retrouve sans date de sortie.

Curieusement, l’automne dernier, il y a eu des rumeurs selon lesquelles les Maîtres de l’Univers pourraient finir par aller sur Netflix, donc c’est peut-être ce qui se passe avec le film. Mais pour ceux qui ont faim de He-Man, Netflix a deux adaptations animées en préparation. L’une sera une série de style anime qui reprend là où la série s’était arrêtée en 1985, et une autre sera une réinvention de la série originale.

La version la plus récente de Uncharted a été écrite par Rafe Judkins et l’équipe d’écriture d’Iron Man Art Marcum et Matt Holloway. Charles Roven et Alex Gartner produisent pour Atlas Entertainment tout en Avi Arad est la production de sa propre bannière de production.

Pendant ce temps, Masters of the Universe a également un script par Art Marcum & Matt Holloway, et le Nee Brothers étaient auparavant attachés à diriger.

