La date de sortie et de réglage de The Elder Scrolls 6 peut avoir fui

Attachez vos ceintures, lecteurs, car nous sommes sur le point de plonger tête première dans un puits presque sans fond de nouveaux détails concernant The Elder Scrolls 6.

Non, Bethesda n’a pas décidé de révéler spontanément de grandes parties du jeu, mais plutôt, une nouvelle fuite prétendant avoir une connaissance directe de la suite très attendue est apparue en ligne. Citant un penchant pour la sécurité de l’emploi, l’utilisateur de Reddit ToddIsMyMom (sans aucun doute une référence à Todd Howard de Bethesda) choisit de ne pas partager les détails concernant leur employeur ou leurs sources, mais il suffit de dire que si ce que vous allez lire se révèle être aussi fausses comme les dents de votre grand-père, cela pourrait bien entrer dans l’histoire comme l’un des canulars de jeu vidéo les plus élaborés de tous les temps.

C’est sans aucune exagération lorsque nous disons que le message en question est de la longueur d’un essai, donc pour votre temps et le nôtre, voir ci-dessous pour un résumé de tous les principaux points de discussion:

Hammerfell et High Rock seront le cadre principal du jeu.

Bethesda considère le sixième opus comme un «retour aux sources» pour la série, avec un fort accent sur les éléments RPG.

Le récit principal tourne autour de la Tour Adamantine avec les elfes de Thalmor destinés à être un antagoniste majeur.

Le gameplay généré de manière procédurale ne sera pas présent, Bethesda préférant une approche «artisanale» à la conception de jeux.

Les écrans de chargement seront réduits au minimum, seuls les donjons, les maisons appartenant aux joueurs et les déplacements rapides nécessitant leur utilisation.

Systèmes de sorts et de magie complètement révisés.

Systèmes d’armes et d’artisanat similaires à Fallout 4.

Guildes et factions réorganisées.

Le vampirisme revient en tant que fonctionnalité de gameplay.

Certaines révélations massives là-bas, bien sûr, mais on ne peut pas assez insister sur le fait que tout ce que vous voyez ci-dessus est, pour le moment, complètement non vérifié. Honnêtement? Une partie de nous espère que la fuite sera fausse, car si elle est vraie, cela signifie que vous ne jouerez pas The Elder Scrolls 6 jusqu’en 2025. À vrai dire, ToddIsMyMom pense que Bethesda est encore loin de décider d’une dernière fenêtre de lancement et pose la date susmentionnée comme la plus probable basée sur ce qu’ils savent déjà.

Un non-sens crédible ou total? Donnez votre avis dans les commentaires ou, si vous avez une heure à perdre, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’intégralité du message de ToddIsMyMom.