La date de sortie et le casting de la comédie à succès de Sky sont confirmés! – HITC

Brassic de Sky One a été confirmé pour une deuxième série et la base de fans de l’émission ne peut pas attendre!

Sky One semble avoir un vrai succès dans la nouvelle série de comédie Brassic et il est sûr de dire que les téléspectateurs ont rapidement pris le spectacle à cœur.

La série, qui a été diffusée pour la première fois sur Sky One le 22 août 2019 et est disponible depuis, a rapidement gagné en popularité grâce à la comédie hilarante et rapide ainsi que la superbe distribution qui a été assemblée pour la séries.

Avant même la fin de la première série, une deuxième saison avait été confirmée et maintenant, nous avons enfin une date de sortie pour ce nouveau lot d’épisodes

Brassic on Sky

Brassic raconte l’histoire d’un groupe d’amis et leur vie dans la ville de Hawley, dans le Lancashire.

Une vie de crime est la norme pour la plupart d’entre eux, mais au fur et à mesure que la série progresse, nous apprenons que tout le monde ne veut pas rester dans la ville pour toujours, ce qui menace de déchirer le groupe d’amis.

Nouvelles de la saison 2!

Bien que la série 1 ne soit même pas encore terminée, une deuxième série est déjà en cours et le tournage de l’émission est en cours à Manchester selon plusieurs membres de la distribution et The Manchester Evening News.

La date de sortie de Brassic pour la saison 2 a été annoncée le 7 mai 2020. Non seulement cela, mais tous les épisodes de six heures seront disponibles en streaming sur Sky et Now TV à la fois.

Qui est dans le casting de la saison 2?

Sans surprise, Michelle Keegan (Coronation Street, Our Girl) continue dans son rôle principal en tant qu’Erin aux côtés des acteurs principaux de retour Joseph Gilgun (This is England, The Last Witch Hunter) et Damien Moloney (GameFace, The Current War), parmi une foule de autres.

Pendant ce temps, de nouveaux visages rejoignent le casting de la série 2, dont John Thomson (Cold Feet) et Bill Paterson (Fleabag).

La série 2 de Brassic arrive sur Sky One et Now TV le 7 mai 2020.

