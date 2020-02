La date de sortie royale officielle de Meghan Markle et du prince Harry est plus tôt que vous ne le pensez

Cela fait un moment que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont annoncé qu’ils quittaient leur titre de royals seniors. Initialement, les deux voulaient toujours représenter la reine, mais souhaitaient simplement un rôle moindre dans la famille royale. Malheureusement, la reine Elizabeth II a déterminé qu’il n’y avait aucun moyen que le couple puisse fonctionner dans des rôles partiels pour la famille royale, ils ont donc dû abandonner complètement leurs postes de royals travaillant.

Le prince Harry et Meghan Markle | Anwar Hussein / WireImage

Maintenant, les détails sur la façon et le moment où ce changement entrera en vigueur viennent d’être publiés.

Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ont-ils voulu démissionner?

Meghan était habituée à être sous les yeux du public. En tant qu’ancienne mannequin et actrice, le natif de Californie était à l’honneur depuis des années. Mais rien n’aurait pu la préparer à l’assaut des critiques qui viendraient de la presse britannique. Quoi qu’elle fasse, la presse a écrit des histoires horribles et parfois fausses à son sujet. Les médias n’ont jamais cessé, même après avoir révélé dans le documentaire Harry and Meghan: An African Journey qu’elle ne faisait pas bien face à toute l’attention.

Malheureusement pour Harry, l’attention des médias sur sa famille s’est tragiquement terminée dans le passé. Donc, il n’était pas disposé à laisser ce qui est arrivé à sa mère, la princesse Diana, arriver à sa nouvelle famille.

“La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère”, a-t-il déclaré lors d’un discours lors du dîner pour Sentebale à Londres. «Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne nous éloignons certainement pas de vous. ”

Quand ces changements entreront-ils en vigueur?

Bien que Harry et Meghan aient vécu ensemble au Canada récemment, ils ont toujours techniquement travaillé avec la famille royale. Les modifications ne prendront effet que pendant plus d’un mois.

“À partir du 1er avril, Harry et Meghan n’auront plus de bureau à Buckingham Palace et seront plutôt représentés par leur équipe de fondation caritative britannique”, a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué obtenu par People.

“Le duc et la duchesse passeront leur temps au Royaume-Uni et en Amérique du Nord”, a poursuivi le porte-parole. «En plus de continuer à travailler en étroite collaboration avec leurs parrainages existants alors qu’ils élaborent un plan pour des engagements au Royaume-Uni et dans le Commonwealth tout au long de l’année, le duc et la duchesse ont également organisé des réunions dans le cadre de leurs travaux en cours pour établir un nouveau organisation à but lucratif. Les détails de cette nouvelle organisation seront partagés plus tard dans l’année. »

Ce nouveau modèle n’est peut-être pas permanent. Ce n’est vraiment qu’un essai pour voir comment les Sussex peuvent avancer.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

“Comme il n’y a pas de précédent pour ce nouveau modèle de fonctionnement et d’indépendance financière éventuelle, la famille royale et les Sussex ont convenu d’un premier examen de 12 mois pour s’assurer que l’accord fonctionne pour toutes les parties”, a déclaré le porte-parole.

Meghan et Harry n’ont pas encore commenté ces nouvelles informations.