La date d’ouverture de Secret Life of Pets Ride, une extension possible à Disney World, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Le trajet Secret Life of Pets a une date d’ouverture.

Les studios hollywoodiens de Disney obtiennent-ils une nouvelle extension?

Et plus!

À Universal Studios Hollywood, ils se préparent pour une toute nouvelle attraction qui va vraiment directement aux chiens. La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! sera ouvert le vendredi 27 mars aux invités, offrant une expérience de conduite très détaillée. Comme indiqué ici, il y aura 64 personnages animatroniques dans l’attraction, et il y aura une file d’attente virtuelle tout comme Rise of the Resistance à Disneyland et Walt Disney World. L’attraction est clairement conçue pour toute la famille, se trouvant juste à côté d’une balade Despicable Me; Je suis très fasciné de voir comment cela se passe en raison du box-office relativement plat de la suite Secret Life of Pets de l’été dernier. Les invités seront-ils aussi investis dans l’attraction? Nous verrons bien assez tôt.

S’en tenir à Universal Studios, mais en direction du sud-est, les choses se réunissent enfin dans le parc à thème d’Orlando pour remplacer l’une de leurs attractions les plus vénérées. Ce qui était autrefois l’expérience Terminator 2: 3-D est maintenant remplacé par un spectacle de cascades sur le thème de The Bourne Identity, intitulé The Bourne Stuntacular. (Je suis sûr que le regretté auteur Robert Ludlum tourne dans sa tombe pour ne pas avoir nommé un roman de Jason Bourne un “cascadeur”.) Le spectacle lui-même n’a pas encore ouvert, mais la boutique de cadeaux liée au spectacle est maintenant ouverte, avec marchandise appropriée. Les fans de Bourne se rassemblent, car certains d’entre nous sont tout simplement trop tristes de voir les exploits du T-1000 supprimés.

Disney’s Hollywood Studios vient de conclure une expansion vraiment massive avec son avant-poste Star Wars: Galaxy’s Edge. Mais est-ce la fin de l’agrandissement de ce parc? Une rumeur récente implique que nous pourrions obtenir une autre expansion avec un ensemble différent de propriété intellectuelle récemment élargi, gracieuseté de Pixar. Bien que Toy Story Land domine maintenant une bonne partie du parc, cette rumeur implique que nous pourrions obtenir une version d’Orlando de Pixar Pier dans DIsney California Adventure, remplaçant l’actuelle Cour d’Animation. Je serais déçu de voir DHS supprimer une section dédiée à l’animation qui sert de base à toute la Walt Disney Company. Le revers de la médaille est que la cour d’animation actuelle est une coquille de ce qu’elle était. Idéalement, Disney devrait mettre à jour cette section pour être un mélange amusant d’éducation et de divertissement. Nous verrons cependant si cette rumeur se réalise.

Nous resterons à Orlando pour notre prochaine histoire, mais changeons de vitesse pour un parc à thème totalement différent: Legoland. Au Legoland Florida Resort, ils se préparent à l’arrivée de l’hôtel Pirate Island (je vous laisse comprendre le thème de cet hôtel). Avec ce nouvel hôtel, il y aura de nouveaux établissements de restauration, comme le Shipwreck Restaurant, dont le menu vient d’être dévoilé. Le Shipwreck Restaurant est la première option de style familial à Legoland en Floride, et le menu se penche assez dur sur les options axées sur la viande. Il sera sans aucun doute fortement axé sur le thème des pirates, comme l’hôtel lui-même, une fois ouvert à la mi-avril.

Si vous êtes allé dans un parc à thème Disney, vous savez que l’un des articles les plus courants est une paire d’oreilles Mickey. Vous pourriez même en posséder une ou deux vous-même. Mais il y a une autre marchandise très courante avec le casque de Mickey impliqué: des ballons à l’oreille de Mickey. (Ceux-ci, je doute que vous les possédiez actuellement, car ils se dégonflent rapidement.) Eh bien, très bientôt, vous pouvez mélanger ces deux éléments ensemble, avec des oreilles de Mickey dont les oreilles sont exactement comme ces ballons. Aucune date disponible n’a encore été rendue publique, mais gardez l’œil ouvert.

