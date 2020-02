La date du mariage du prince Harry et Meghan Markle est liée à une exécution royale tragique

Lorsque le prince Harry a fait le lien avec Meghan, la duchesse de Sussex, des centaines de millions de personnes à travers le monde se sont connectées pour regarder l’événement historique. Bien que le mariage n’ait pas été le plus regardé de l’histoire, de nombreux fans peuvent convenir que c’était quand même une journée très importante.

En fait, il y a une autre raison pour laquelle la date du mariage royal était importante. Cela a en fait marqué l’anniversaire d’une exécution tragique. Lisez la suite pour en savoir plus sur le mariage du prince Harry et de Meghan et sur l’exécution qui s’est produite à la même date il y a quelques siècles.

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés le 19 mai 2018

Le prince Harry et Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Harry et Meghan se sont rencontrés pour la première fois en 2016. Ils auraient été mis en place à une date aveugle par une amie commune, Misha Nonoo, qui est allée à l’école avec le prince Harry et a rencontré Meghan il y a de nombreuses années.

Leur romance s’est rapidement épanouie et ils ont fini par se fiancer après un an et demi de fréquentation. Bien que cela puisse sembler rapide pour certaines personnes, le prince Harry a partagé qu’il savait que Meghan était «la seule» depuis leur toute première rencontre.

Le 19 mai 2018, le prince Harry et Meghan se sont mariés à la chapelle Saint-George au château de Windsor. Environ 600 invités étaient présents, dont des membres de la famille royale, des amis et co-stars de Meghan et plusieurs célébrités bien connues. Il a été dit que l’ensemble de l’événement coûtait environ 35,7 millions de dollars.

Le mariage a été diffusé dans de nombreux pays. Au Royaume-Uni, il a été signalé que plus de 27 millions de personnes se sont connectées, alors que ce chiffre était d’environ 29 millions aux États-Unis. Dans l’ensemble, il a été estimé que le mariage du prince Harry et de Meghan a attiré plus de téléspectateurs que le mariage du prince William et Kate, duchesse de Cambridge en 2011.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle était important

Il ne fait aucun doute que le jour du mariage a été important pour le couple. Cependant, l’événement était également assez spécial dans l’histoire royale.

Il s’agissait en fait d’une rupture des traditions en ayant lieu un samedi. Les parents royaux, les grands-parents et le frère du prince Harry se sont tous mariés en semaine.

Ce samedi a été une journée assez importante pour le football britannique, car c’était le dernier match de la FA Cup. Le Prince William est le président de la Football Association, donc il assisterait normalement à un match aussi important. Cependant, c’était un match qu’il devait rater. Le prince William était le meilleur homme au mariage du prince Harry.

De plus, contrairement à d’autres mariages royaux, le jour de l’événement du prince Harry et Meghan n’a pas été déclaré jour férié par le gouvernement. En tout cas, le fait qu’elle ait eu lieu un samedi signifiait que de nombreuses personnes n’étaient pas occupées au travail et à l’école de toute façon.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a marqué l’anniversaire d’une exécution

Alors que le mariage était une célébration de l’amour pour le prince Harry et Meghan, il y a quelques siècles, c’était la date d’une exécution tragique.

Le 19 mai 1536, Anne Boleyn est exécutée à la Tour de Londres. Elle était la deuxième épouse du roi Henri VIII, et tous deux étaient mariés depuis environ trois ans.

Le roi Henri VIII a annulé son mariage avec Boleyn en 1536 et l’a jugée pour adultère, inceste, sorcellerie et complot contre le roi. Cependant, on pense que le roi voulait simplement divorcer de Boleyn et épouser quelqu’un d’autre qui pourrait lui donner un fils.

Après le décès de Boleyn, sa fille avec le roi Henry VIII, Elizabeth, est devenue reine 1558. Le règne d’Elizabeth I était considéré comme un âge d’or pour l’Angleterre. Il a duré environ 45 ans et est devenu plus tard connu comme l’ère élisabéthaine.