La décision du prince Harry et de Meghan Markle a donné au prince Charles exactement ce qu’il voulait

Il semble qu’au cours des dernières semaines, tout le monde puisse parler du prince Harry et de Meghan, la décision de la duchesse de Sussex de prendre du recul par rapport à leurs rôles de royals seniors. L’annonce a été un choc, et il y a encore beaucoup de détails sur le «Megxit» qui n’ont pas été résolus.

Les fans ont définitivement des questions et nous ne pouvons qu’imaginer que les réponses seront révélées au fil du temps. Tout le monde était à peu près aveugle par le fait que Meghan et le prince Harry ont démissionné de leurs fonctions royales, et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce que les membres de la famille royale discutent en privé.

La reine Elizabeth a publié une déclaration concernant son petit-fils et sa femme, disant qu’elle soutenait ce qu’ils avaient décidé de faire et qu’elle prendrait toujours soin d’eux en tant que membres bien-aimés de sa famille. Bien que le prince Charles n’ait pas beaucoup entendu parler du «Megxit», il est certain que la décision du prince Harry et de Meghan a donné au futur roi exactement ce qu’il voulait.

Meghan Markle et le prince Harry font ce qui les rend heureux

Le prince Harry et Meghan Markle | Toby Melville – Piscine WPA / .

Tout le monde sait que le prince Harry et Meghan n’étaient pas satisfaits de la vie royale. Le couple voulait désespérément de la vie privée, et l’intense examen médiatique avec lequel ils avaient été confrontés pendant plusieurs années leur donnait tout sauf cela.

Les choses se sont tellement détériorées à un moment donné que le prince Harry a pris la décision inattendue de publier une déclaration exprimant sa préoccupation pour la sécurité de Meghan. Ils ont subi tellement de pression, et nous ne pouvons même pas imaginer comment cela a dû les affecter.

Maintenant que Meghan et le prince Harry ont décidé de partager leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni, les fans sont certains de faire ce qui les rend heureux. En reculant, ils peuvent, espérons-le, avoir l’intimité dont ils ont besoin et méritent et être en mesure de passer plus de temps entre eux et avec Baby Archie hors des projecteurs de la vie royale.

Ce sera formidable de voir Meghan et le prince Harry dans leurs nouveaux rôles, profitant de la nouvelle vie qu’ils attendent avec impatience depuis un certain temps maintenant.

Le prince Charles avait voulu réduire le nombre de membres de la famille royale en activité

Les rôles au sein de la famille royale peuvent être un peu déroutants. Il y a pas mal de gens dans la famille, cependant, ils ne sont pas tous considérés comme des «rois qui travaillent».

Alors, qu’est-ce qu’un royal qui travaille? C’est quelqu’un qui exerce des fonctions et des engagements officiels au nom de la reine. D’autres membres de la famille, comme les princesses Béatrice et Eugénie, ont un emploi régulier.

Selon New Idea, le prince Charles, qui est le prochain sur le trône, espérait effectivement réduire le nombre de membres de la famille royale en activité. Cette décision est venue assez récemment, et il parlait de n’avoir que lui-même et Camilla, la duchesse de Cornouailles – et ses fils et leurs épouses – comme seuls membres de la famille royale en activité.

À ce titre, les seuls membres de la famille ayant droit à un salaire de la Sovereign Grant.

La décision du prince Harry et de Meghan Markle a donné au prince Charles exactement ce qu’il voulait

Bien que beaucoup de gens puissent penser que la famille royale est déçue que Meghan et le prince Harry aient décidé de partir, il semble qu’ils aient donné au prince Charles exactement ce qu’il voulait. Puisqu’il avait voulu couper, leur départ devrait en fait le rendre heureux en quelque sorte.

Bien que personne ne puisse savoir ce qui se dit à huis clos, nous pouvons imaginer que la démission de Meghan et du prince Harry pourrait être une bonne chose pour le prince Charles. Bien qu’il soit difficile pour les fans de les voir prendre du recul, tant qu’ils sont heureux, la décision était la bonne pour eux.