La déconnexion numérique en dehors du travail est une loi au Mexique

Le sénateur Ricardo Monreal a annoncé que son parti, Morena, proposera que le La déconnexion numérique des travailleurs en dehors de leurs heures de travail est un droit, qui ne seraient plus tenus de répondre à des messages, appels ou e-mails provenant du travail en dehors de leurs heures de travail, pendant les vacances ou les jours de repos.

Cette disposition sera incluse dans la loi fédérale du travail qui établirait que «Les conditions de déconnexion doivent être réconciliées entre travailleurs et employeurs, favorisant une utilisation raisonnable des outils numériques».

«Avec l’évolution des outils de communication, cette réalité a considérablement changé, obligeant les employés à être en garde permanente, à la disposition de l’employeur à tout moment et en tout lieu», a déclaré Monreal.

La mesure vise à protéger la santé des travailleurs et la reconnaissance de leurs droits humains, tels que le droit au repos et le respect de la vie privée et familiale, car la conviction qu’un travailleur doit être connecté en permanence et disposé à travailler Il a commencé à être considéré comme une circonstance potentiellement dangereuse pour la santé et une violation des droits de l’homme, a déclaré le chef de Morena.

Le sénateur espère que sa proposition sera bientôt approuvée par la plénière.

.