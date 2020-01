La découverte a été renouvelée pour la saison 4

Nous n’avons même pas encore vu la saison 3, mais il semble que CBS ait déjà tranquillement renouvelé Star Trek: découverte pour une quatrième saison. Débutant sur CBS All Access en 2017, Discovery a été la première série télévisée Trek sur les ondes depuis la fin d’Enterprise en 2005. Vous vous attendiez à ce que les fans soient ravis que la franchise soit de retour sur le petit écran, alors, mais en fait, Discovery s’est avéré être très source de division, avec autant de gens critiquant la série que louant. Mais la deuxième moitié a gagné car nous savons que nous avons encore deux saisons à apprécier.

Cette nouvelle de renouvellement vient via Production Weekly. Dans une longue liste de spectacles en développement actif, la publication répertorie Star Trek: Discovery season 4 parmi eux. Nous attendons toujours une annonce officielle du réseau, alors, mais les choses se présentent bien pour la série. Cela ne devrait pas surprendre que Discovery ait au moins une autre saison, car CBS a pour mission d’élargir la marque Trek – avec Star Trek: Picard et ces spectacles animés – et de ne pas la réduire.

Cliquer pour agrandir

Quelques saisons devraient également laisser aux scénaristes beaucoup d’espace pour explorer le nouveau statu quo de la série. À la fin de la saison 2, l’équipage Discovery a fait voler son navire dans un trou de ver qui les a emmenés 1000 ans dans le futur, où aucun spectacle Trek n’était allé auparavant. Nous avons déjà eu quelques images promotionnelles – voir ci-dessus – de la troisième série également, qui nous ont présenté le nouveau venu de David Aja, Cleveland “Book” Booker. N’oubliez pas que le navire a également besoin d’un autre nouveau capitaine. Bien qu’il ne soit pas clair si Book est en lice ou si Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) ou Saru (Doug Jones) pourraient obtenir le poste de manière permanente.

En tout cas, Picard est diffusé en premier, à partir de quelques semaines, avec Star Trek: découverte saison 3 arrivant plus tard cette année. Alors, attendez-vous à la saison 4 en 2021 ou 2022.

Source: Production hebdomadaire