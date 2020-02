La demande «trop extrême» d’un acteur de «The Walking Dead» pour la fin de son personnage

Les auteurs de «The Walking Dead» ne sont pas les seuls membres de l’équipe créative à avoir affiné la façon de tuer les personnages de ce monde post-apocalyptique. Conscient de la mort imminente de Siddiq, l’acteur qui lui a donné la vie, Avi Nash, est allé à la showrunner Angela Kang pour proposer un résultat ultraviolent cela finirait par être rejeté.

Avi Nash dans ‘The Walking Dead’

Au cours de la dernière partie du premier épisode de la dixième saison, nous avons pu voir comment Siddiq avait été tué par Dante en découvrant que ce dernier était un infiltrat Alpha. Cependant, ce n’était pas sa dernière apparition, car lorsque sa petite amie Rosita est apparue sur la scène du crime, laissant son bébé dans la baignoire pour le protéger de Dante, Siddiq s’est levé en tant que marcheur et est allé aux toilettes attiré par les cris de l’enfant.

Juste avant que Siddiq n’atteigne le bébé, Rosita est arrivée pour lui enfoncer un couteau dans le front et le prendre pour mort pour la deuxième fois. Mais, comme Nash a révélé un sens de l’humour à Metro, son idée est allée plus loin: “J’aimerais avoir mangé le bébé. J’allais le faire, non seulement parce que c’était quelque chose d’horrible, mais parce que c’était comme: ‘Veux-tu vraiment agir à nouveau avec un bébé? Nous allons le faire. Laisse-moi le faire maintenant. “”

Ne pas exagérer

Cependant, en commentant cette possibilité à Kang, Nash a reçu un non pour une réponse à sa proposition en étant considéré comme “trop ​​extrême”. En outre, l’acteur a également évoqué le tournage de la séquence de sa mort: “Lorsque nous avons tourné la scène de la confrontation, elle était un peu plus longue et a été coupée, mais cela arrive toujours. Dans une telle série, vous enregistrez plus que ce dont vous avez besoin, puis vous coupez et ajustez jusqu’à ce que vous le perfectionniez. “

