La démission du prince Harry et de Meghan Markle est plus schématique qu’il n’y paraît

Le monde entier a été choqué récemment lorsque le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé qu’ils démissionneraient de leurs fonctions de royals seniors. Bien qu’il soit vrai qu’ils ont traversé une période de turbulences – et sont même allés jusqu’à dire qu’ils n’étaient pas vraiment satisfaits de la vie royale – c’était encore une annonce que personne ne voyait vraiment venir.

Le duc et la duchesse de Sussex sont notoirement privés, et ils essaient de rester à l’abri des projecteurs royaux depuis des mois, voire des années. Cela ne s’est pas exactement produit pour eux, car ils ont dû faire face à un examen minutieux des médias, au point où le prince Harry a dû faire une déclaration disant qu’il n’allait pas laisser l’histoire de la princesse Diana se répéter avec Meghan.

Les fans de Royal ont soutenu le couple, même lorsqu’ils ont décidé de prendre une pause de six semaines de leurs fonctions officielles juste avant les vacances. Cependant, tout le monde était aveugle quand ils ont révélé leur intention de prendre du recul. Alors, pourquoi la démission du prince Harry et de Meghan est-elle encore plus sommaire qu’il n’y paraît?

Le prince Harry et Meghan Markle ont choqué tout le monde

Le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Ce n’est pas tous les jours que les membres de la famille royale décident de se retirer de leurs fonctions. Après tout, la plupart des gens imaginent que la vie royale est assez glamour, et des millions de fans enviaient Meghan lorsqu’elle s’est mariée dans la monarchie britannique.

Comme nous le savons, le duc et la duchesse n’ont pas vraiment connu de moments difficiles. Ils ont pris plus que leur juste part du jeu de presque tout le monde, et la pression a fait des ravages sur eux.

Le prince Harry et Meghan Markle ont pris la reine Elizabeth par surprise

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

La reine Elizabeth est toujours la première à connaître les décisions importantes qui se déroulent dans la vie des membres de sa famille. Souvent, ils viennent à elle pour obtenir des conseils lorsque les plans en sont encore à leurs débuts, et parfois, les membres de la famille royale doivent demander l’approbation de Sa Majesté avant de faire les choses.

Pourtant, la reine était tout aussi choquée que tout le monde lorsque Meghan et le prince Harry ont annoncé qu’ils reculaient, car elle n’a pas été informée de la décision bien à l’avance comme elle le fait habituellement. Pour aggraver les choses, Page Six rapporte que Meghan et le prince Harry n’ont pas vraiment fait les choses comme ils le devraient.

Bien qu’il aurait dû s’asseoir avec son frère, le prince William, ainsi qu’avec le prince Charles au début pour discuter de choses, il ne l’a pas fait. La méthode du prince Harry a été critiquée par les fans royaux et les critiques comme étant irrespectueuse envers les membres de sa famille immédiate.

De plus, l’annonce de Meghan et du prince Harry a été mal programmée, la veille de l’anniversaire de Kate, duchesse de Cambridge. De nombreux fans royaux ont trouvé le moment injuste pour la duchesse de Cambridge.

Pourquoi la démission du prince Harry et de Meghan Markle est-elle sommaire?

Voir ce post sur Instagram

Pleins feux sur: Endeavour Fund Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil sur le travail incroyable accompli par le @EndeavourFund, une organisation créée par le duc de Sussex pour soutenir la communauté des forces armées. HRH était motivée par les ambitions des militaires et des vétérans blessés, blessés et malades (SIO) à travers le Royaume-Uni, qui souhaitaient utiliser le sport et les activités aventureuses dans le cadre de leur rétablissement. Et ce qu’ils choisissent d’assumer est extraordinaire! Ces hommes et ces femmes battent des records mondiaux et fixent des objectifs pour ceux du monde entier – non handicapés et handicapés, notamment: le premier amputé à traverser la calotte glaciaire du Groenland sans assistance, le premier triple amputé à se qualifier comme plongeur de sauvetage, le temps d’aviron sans assistance le plus rapide outre-Atlantique, et tant d’autres. Les efforts qu’ils entreprennent sont inspirants, mais ont également un impact énorme sur leur rétablissement physique, émotionnel et social, ainsi qu’un effet durable sur la famille et la communauté qui les entourent. Depuis son lancement en 2012, le Fonds Endeavour a soutenu près de 6 000 SIO dans les défis du sport et de l’aventure. Comme le disait The Duke, «La magie du Fonds Endeavour est qu’il permet à ceux qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie dans leur apogée, dont beaucoup se sentaient vaincus, d’utiliser le pouvoir du sport pour trouver un nouvel objectif. La confiance en soi renouvelée que nous voyons chez tous ceux qui y participent, et comment cela transforme leur vie et celle de ceux qui les entourent est écrasante. Au-delà de cela, chaque homme ou femme qui participe utilise leur effort comme une opportunité de lever des fonds pour un autre militaire ou femme qui a eu besoin du même soutien qu’auparavant. C’est un processus puissant et significatif auquel je suis si fier de participer. »• En 2019 seulement, 17 subventions ont été soumises au bénéfice de près d’un millier de SIO et de plus de 200 familles et amis. 198 qualifications ont été acquises et plus de 80 sont de retour sur le marché du travail, se sentant épanouies et avec un sens renouvelé de l’objectif. Photo © Fonds Endeavour

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 décembre 2019 à 9 h 47 HNP

Comme si tout cela n’était pas assez grave, la démission devient encore plus incomplète à mesure que nous approfondissons. Comment? Eh bien, le prince Harry et Meghan ont eu amplement le temps de faire les choses d’une manière beaucoup plus favorable, plutôt que de choquer tout le monde si brusquement.

Quitter la vie royale n’est pas une décision que quiconque prend en peu de temps, donc très probablement, ils l’ont planifiée depuis leur tournée en Afrique à l’automne. Le réalisateur de documentaires Tom Bradby a récemment déclaré qu’il pensait que «Megxit» était peut-être en préparation depuis lors, compte tenu de ce que Meghan et le prince Harry ressentaient depuis des mois.

Ils ont parlé dans le documentaire des difficultés auxquelles ils sont confrontés chaque jour en tant que membres de la famille la plus célèbre du monde. Cela suggère que le documentaire a semé la graine de leur sortie et ce plan est en place depuis plusieurs mois.

Aucun d’eux n’aime être à l’honneur dans cette mesure, et il semble qu’ils en aient vraiment assez. Même s’ils avaient abordé les choses un peu différemment, cela n’aurait pas été le choc majeur que cela a été.