La démo de courte durée "MediEvil" est de nouveau disponible

Sony a décidé de rééditer le MediEvil Démo de courte durée, cette fois avec du contenu étendu que l'original n'avait pas. La nouvelle est tombée sur le blog PlayStation, où ils ont discuté de certains des changements et ajouts apportés au jeu. Voici un extrait des informations de certains développeurs sur la conception qui était intéressante à lire. Pendant ce temps, les joueurs PS4 peuvent télécharger le MediEvil Démo de courte durée encore une fois en ce moment, mais aucun mot quant à la durée de son existence.

Justin Rosenthal-Kambic, Animation (Autre océan)

En repensant aux limites de l'ère PS1 à la fin des années 90, l'équipe originale de SCE Cambridge Studio a fait un travail admirable avec le plus petit des os pour donner à Dan quelques bizarreries qui transmettaient juste assez de sa personnalité.

Quand est venu le temps de construire notre plate-forme et d'animer Sir Dan nous-mêmes, nous avons exploré et élargi ces larges traits de l'original et développé une plate-forme faciale qui nous a donné la flexibilité nécessaire pour répondre à nos besoins en jeu et cinématographiques. Grâce à un nombre de poly beaucoup plus élevé (60 vs 1734) et à un soutien beaucoup plus commun, nous avons pu créer une grande variété d'émotions pour étoffer notre interprétation de qui était Dan et comment il devait agir dans sa situation unique ressuscitée. J'étais particulièrement excité de mettre en place la capacité d'écraser / d'étirer le crâne de Dan, ce qui a aidé à exagérer certaines de ses actions les plus émotionnelles, notamment lorsqu'il se déchire le bras ou lorsqu'il croque sur ce pilon de poulet.