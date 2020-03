La démo de ‘Pumpkin Jack’ est maintenant disponible sur Steam

Le mois dernier, l’éditeur Headup Games et le développeur Nicolas Meyssonnier ont annoncé le jeu de plateforme d’action 3D, Citrouille Jack. Il a également été fait mention d’une démo, qui est aujourd’hui officiellement sortie sur Steam.

Les fans de jeux comme MediEvil et Jak & Daxter apprécieront de s’engager dans une bataille épique du mal contre le bien en sautant, en esquivant et en se frayant un chemin à travers des ennemis difficiles et des énigmes intimidantes », a déclaré Headup Games dans un communiqué de presse. “L’utilisation de Unreal Engine accorde des paysages magnifiquement rendus et horriblement colorés.”

Le jeu est prévu pour une sortie Q4 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.