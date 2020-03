La démo «Predator: Hunting Grounds» est prévue du 27 au 29 mars, de nouveaux remorques dévoilés

Sony Interactive Entertainment et le développeur IllFonic ont finalement révélé les détails de la démo de Prédateur: terrains de chasse, qui devrait toucher le commerce de détail le mois prochain.

Le week-end d’essai de la démo se déroulera du 27 au 29 mars pour les joueurs PlayStation 4 avec un abonnement PlayStation Plus et les joueurs PC via Epic Games Store. Parallèlement à l’annonce, nous avons également obtenu deux nouvelles bandes-annonces.

Le blog PlayStation, via Jordan Mathewson, concepteur principal d’IllFonic, a les détails de la démo. La démo permettra aux joueurs de faire équipe en tant que Fireteam pour affronter le Predator, ou si vous le souhaitez, vous pouvez affronter des membres de Fireteam en tant que Predator.

À chaque fois que vous jouez, Fireteam aura des objectifs à atteindre pour échapper à la jungle, tandis que le Predator a pour objectif d’obtenir des trophées. Le Predator et le Fireteam auront tous deux leurs propres classes au choix, bien que la démo ne présentera que quelques-uns de la sélection finale.

Predator: Hunting Grounds sortira sur PlayStation 4 et PC via Epic Games Store le 24 avril.