La dernière de “The Flower House” en route vers sa première

Mexico.- La maison des fleurs s’il aura le printemps, la série de Netflix ouvre le 23 avril et prépare son arrivée avec un nouvel aperçu.

Après deux saisons de témoins des secrets, des malheurs et des scandales de l’une des familles les plus distinguées du Mexique, la dernière saison de La maison des fleurs arrive ce 23 avril sur Netflix plein de paillettes, de fleurs, de musique et de drame.

Avec la grand-mère Victoria qui veut prendre le contrôle de la maison de la Mora, Paulina en prison, Elena enceinte et dans le coma, et Julián face à l’insécurité de Diego, les choses deviennent encore plus compliquées lorsque les secrets du passé apparaissent, où, à la fin des années 70, Virginia, Ernesto, Salomón et Carmela ont commencé leur amitié.

Courtoisie Netflix

La grande finale de la série créée par Manolo Caro et avec Cecilia Suárez, Aislinn Derbez et Dario Yazbek, mettra également en vedette des performances de Rebecca Jones, Ximena Sariñana, Isabel Burr, Juan Pablo Medina, Paco León, Isela Vega, Christián Chávez, Mariana Treviño, Arturo Ríos, entre autres.

