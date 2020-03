la dernière faveur qu’il a demandée à l’hélicoptère où il est mort

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Qui s’est rencontré Kobe Bryant Ils disent qu’il a vécu pour aider les autres. Et cela a été constaté par plusieurs personnes qui ont rendu hommage à titre posthume à l’ancien basketteur décédé, au Staples Center de Los Angeles le 24 février.

L’un d’eux était son ami. Rob pelinka, qui a révélé la dernière faveur demandée par la star de la NBA avant sa mort et lors de l’accident d’hélicoptère qui lui a coûté la vie le dimanche 26 janvier 2020.

Pelinka a déclaré que lorsque Kobe était déjà dans l’hélicoptère, il a envoyé un message lui demandant de donner la possibilité à la fille d’un ami (qui voyageait avec lui à ce moment-là et est également décédée) d’être stagiaire dans une équipe de baseball professionnelle au Californie du Sud

“Kobe a vécu pour améliorer la vie des autres, tout le temps, jusqu’à son dernier message texte”, a déclaré le directeur général des Lakers de Los Angeles.

«Il a toujours été un champion et a célébré avec passion les réalisations des autres. Le dernier acte humain de Kobe a été héroïque », a poursuivi Pelinka avec enthousiasme.

L’hommage à Kobe, intitulé “Une célébration de la vie de Kobe et Gianna Bryant «Il a montré des interviews et de grands moments du joueur, ainsi que le court métrage d’animation avec lequel il a remporté un Oscar en 2018 et des photos de famille.

Beyoncé, Alice Keys, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Spike lee, Michael Jordanles rappeurs Chien Snoop et Kanye ouest C’étaient des célébrités qui se sont réunies dans cet hommage émotionnel.

Dans l’hommage, Vanessa Bryant Il a parlé pour la première fois, et lors de son discours, dans lequel il se souvenait de Kobe et Gigi, les larmes aux yeux et la voix brisée, les gens dans les tribunes ne pouvaient s’empêcher de pleurer avec elle.

Le 26 janvier, lorsque Kobe est décédé, les Grammys 2020 ont eu lieu, et l’hôte de l’événement, Alice Keys, était chargé de donner les nouvelles lors de la cérémonie de remise des prix, ainsi que d’encourager et de soutenir à la fois Vanessa et le public.

Dans cet esprit, la chanteuse a fait une apparition au Staples Center hommage, pour jouer avec son piano, l’une des pièces préférées de Kobe et Vanessa Bryant, Piano Sonata No. 14, populairement connue sous le nom de «Moonlight “Par Beethoven.

Récemment et un peu plus d’un mois après la mort malheureuse de Kobe Bryant, ainsi que de sa fille Gianna et de sept autres personnes, la veuve de l’ancienne basketteuse Vanessa Bryant continue de rendre hommage.

Cette fois, c’est à travers une vidéo émotionnelle partagée sur les réseaux sociaux, où le père et la fille apparaissent en train de rire, de jouer et de se prendre dans leurs bras, une scène qui a été capturée en 2014 et fait partie du documentaire “Muse” de l’exatleta.

Dans le clip, où Vanessa apparaît également, le thème «XO» de Beyoncé est entendu comme musique de fond. “La nuit la plus sombre, je vais regarder à travers la foule, ton visage est tout ce que je vois, je vais tout te donner”, explique une partie de la chanson.

Parallèlement à la publication, Vanessa avoue combien elle leur manque et cite le beau sujet de Beyoncé. «Vous nous manquez à la fois #GigiBryant et @ kobebryant… Votre amour est brillant comme toujours, même dans l’ombre chérie, embrasse-moi avant d’éteindre les lumières. Ton cœur brille et je m’écrase contre toi bébé, embrasse-moi avant d’éteindre les lumières, avant d’éteindre les lumières bébé, aime-moi avec les lumières éteintes.

Jusqu’à présent, la publication accumule plus de 6,5 millions de reproductions et près de 45 000 commentaires, où les utilisateurs expriment leur soutien et s’assurent que c’est un bel hommage à son défunt mari et à sa fille.

Il ne fait aucun doute que Kobe Bryant vit toujours dans le cœur de millions de personnes à travers le monde.

JUSQU’À TOUJOURS, KOBE:

