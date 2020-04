La dernière mission de Gus Rodríguez auprès de ses fans

Beaucoup ont encore le cœur brisé quand ils se souviennent du grand Gus Rodríguez et avec ce que son fils a partagé hier, plus …

Qui a vu Nintendomania, vous vous souviendrez que Gus Rodríguez aimait mettre défis à leurs “maniaques”… Tous liés au monde fantastique de jeux video. Certains moyens simples, d’autres assez prros. Mais maintenant, il nous a facilité la tâche: il nous suffit de faire quelque chose de bien à quelqu’un qui en a besoin.

En audio partagé par Javier Rodríguez, fils du joueur plus âgé, vous pouvez entendre comment Gus Rodríguez a laissé une dernière mission à ses fans. Le message est touchant et très nécessaire à remplir en ces temps de crise:

“Faites une bonne action à quiconque; le premier enfant à entrer, quelqu’un qui a besoin d’aide à l’hôpital. Pour me rappeler (…) rendre service à quelqu’un qui en a besoin«Vous entendez Gus Rodríguez demander d’une voix presque étouffée.

Le dernier message que @Elgusrodriguez nous a laissé:

«Faites une bonne action à qui que ce soit; le premier enfant à entrer, quelqu’un qui a besoin d’aide à l’hôpital. Faites plaisir à quelqu’un qui en a besoin ”

Toujours préoccupé par les autres jusqu’à la fin. Merci @ GRA10 pour le partager pic.twitter.com/B3lgg6SER5

– Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) 13 avril 2020

Vendredi dernier, la mort de Gus Rodríguez a été annoncée, dont beaucoup se souviendront du programme Nintendomania ou le magazine sur les jeux vidéo Club nintendo. D’autres l’auront en tête pour l’excellent travail qu’il a fait avec Eugenio Derbez … mais maintenant il passera à l’immortalité comme ce que beaucoup savaient: un excellent être humain.

Dans le dernier message que Gus Rodríguez a partagé sur son compte Instagram, il a annoncé que svos restes reposeront dans le sanctuaire des lucioles, une réserve naturelle située sur la commune de Nanacamilpa, dans l’état de Tlaxcala.

«Seuls ceux qui veulent me voir… ou toute nuit dans leur imagination me verront du 27 mai à fin juin. J’éclairerai ainsi le chemin de ceux qui m’aiment. Je brillerai quand je voudrai et je verrai qu’ils ont besoin de moi, pas quand ils m’exigent et ont désespérément recours à moi. Ma lumière ne sera pas visible tout le temps, mais lorsqu’elle se laisse voir, ce sera un de ces souvenirs indélébiles qui vous rappelleront que vous m’avez vu, que je vous ai vu et que vous êtes dans mes pensées pour l’éternité. Je serai une luciole“