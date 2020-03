La dernière production de Duel de Ridley Scott retardée en raison d’un coronavirus

La production de The Last Duel de Ridley Scott retardée en raison du coronavirus

Alors que de nombreux studios de cinéma réévaluent les dates de sortie et les calendriers de production au milieu des problèmes mondiaux liés aux coronavirus, les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps pour voir les Chevaliers de Ben en Le dernier duel. Disney a retardé le tournage du Ridley Scott (Le Martien) drame du chevalier médiéval dirigé par Ben Affleck (Le chemin du retour), Adam Driver (Histoire de mariage) Et Matt Damon (Ford contre Ferrari), selon le délai.

Le film étant actuellement programmé pour une date de sortie de Noël, il n’est pas clair si le retard de production affectera cette date de sortie, mais ce n’est pas la première fois que Scott a dû travailler selon un calendrier accéléré après avoir dû parcourir huit jours de reprises majeures pour remplacer Kevin Spacey par Christopher Plummer dans le thriller biopic du crime 2017 Tout l’argent du monde.

Basé sur le livre Le dernier duel: une véritable histoire d’épreuves de combat dans la France médiévale d’Eric Jager, le roman se déroule en 1386 et raconte l’histoire d’un chevalier normand qui revient de la guerre pour retrouver sa femme accusant son vieil ami de la violer. L’histoire voit le tribunal français décider du sort de l’accusation avec jugement par combat entre les deux. Comer jouera l’épouse avec Damon et Driver remplissant les deux rôles masculins principaux. Damon et Affleck ont ​​également co-écrit le script avec Nicole Holofcener, la première collaboration entre le couple depuis la victoire aux Oscars Chasse de bonne volonté.

Outre Affleck, Driver et Damon, le casting sera également dirigé par Jodie Comer (Killing Eve) et co-vedette Harriet Walter (La Couronne), Samuel Hazeldine (Le garde du corps de Hitman) et Nathaniel Parker (Des rois et des prophètes).

Le dernier duel marquera la deuxième collaboration entre Damon et Scott, qui travaillaient auparavant sur Le Martien ensemble. Scott et Kevin Walsh produiront aux côtés de Damon et Affleck.

