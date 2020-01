La dernière vidéo Instagram du prince Harry envoie-t-elle un message secret à propos de #Megxit? Pourquoi les fans royaux pensent que c’est inapproprié

Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils envoyé un message secret dans leur publication Instagram? Les fans de Royal pensent que le choix de leur chanson dans une histoire Instagram était très révélateur et légèrement inapproprié, compte tenu des paroles de la chanson faisant référence à quitter le pays.

Prince Harry | Samir Hussein / WireImage

Le message du prince Harry avait des fans qui parlaient pour de mauvaises raisons

Le 16 janvier, le prince Harry a accueilli les tirages de la Coupe du monde de rugby à XV pour les tournois masculins, féminins et en fauteuil roulant au palais de Buckingham et il a publié une vidéo de l’engagement royal.

Le clip a montré le prince Harry accueillant l’événement avec bonheur,

saluer les joueurs alors qu’ils préparaient le tirage de la Coupe du monde de rugby à XV. Ventilateurs

étaient ravis de le voir chercher de bonne humeur après la récente annonce

que lui et Meghan Markle quittent la famille royale.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que la chanson qui accompagnait la vidéo était la chanson Stone Roses “This Is the One” – et les paroles semblent faire allusion à la décision des Sussex de quitter leurs fonctions royales, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et le Nord. Amérique. La chanson comprend les paroles: “Je voudrais quitter le pays pour un mois de dimanche” ainsi que “brûler la ville où je suis né”.

Les gens se sont fait entendre sur les médias sociaux à propos de l’utilisation de la chanson, avec un fan qui a tweeté: «Pourquoi diable le film #PrinceHarry #instagram est-il soutenu par la chanson avec les paroles ‘Je voudrais quitter le pays pour un mois de dimanche … Brûle la ville où je suis né. »»

Une autre personne a noté: «Le prince Harry utilisant une chanson de The

Les roses de pierre qui sont si célèbres anti-royales ne peuvent pas être une coïncidence n’est-ce pas?

Le langage corporel du prince Harry était également au microscope

En plus du choix de chanson révélateur sur la vidéo, tous les yeux étaient tournés vers l’attitude et le langage corporel du prince Harry pendant l’événement.

L’expert en langage corporel Judi James a souligné les plaisanteries du prince Harry lors de l’événement à MailOnline, expliquant qu’il semble avoir “perdu les signes d’une anxiété protectrice et vigilante sans que sa femme et son bébé ne s’inquiètent devant la presse”.

Elle a ajouté: «Après toutes les pressions des derniers jours, le sourire d’Harry était enfin de retour dans cette apparition publique en solo, avec une poitrine évasée et une marche jaunty signature, bien que ses mouvements staccato et le rythme qu’il a établi suggèrent également un homme dans pressé de faire avancer les choses aussi. “

Sans surprise, le prince Harry n’a répondu à aucune question sur #Megxit ou son avenir après l’annonce des Sussex.

Voir ce post sur Instagram

Présentation de la Charte de remise en forme mentale de la Coupe du monde de rugby à XV 2021 – une nouvelle initiative créée par la RFL qui défendra l’importance d’une bonne forme physique et créera un héritage durable dont le sport peut être fier. Le duc a été nommé mécène de la ligue de football de rugby en décembre 2016, après que celui-ci lui a été remis par Sa Majesté la Reine. Il est fier de soutenir la Rugby League et les démarches entreprises pour améliorer le sport! L’annonce de l’initiative précède le tirage au sort de la Coupe du monde RLWC2021 avec le duc de Sussex, aux côtés des représentants des 21 nations impliquées, à Buckingham Palace. Par «le coup de sifflet final du match final» de @ RLWC2021, la charte s’engage à: • – Former chaque joueur, officiel d’équipe, officiel de match, coéquipier et volontaire à prendre soin de leur propre forme mentale et de la forme mentale de ceux qui les entourent. – Aidez les joueurs de tournois à ramener leurs expériences à la maison et à développer la conscience de la santé mentale au sein de leurs propres communautés de Rugby League. – Offrir des ateliers de fitness mental à 8 000 jeunes joueurs de Rugby League et à leurs parents. – Former des entraîneurs locaux pour continuer à offrir des ateliers de conditionnement physique et laisser un héritage durable de tournoi. Cela arrive à un moment vital pour la sensibilisation au sport et à la santé mentale, le suicide étant la cause de décès la plus courante chez les hommes âgés de 20 à 49 ans ici au Royaume-Uni. Étant donné que 93% des 42 000 joueurs de la ligue de rugby et 70% des spectateurs sont des hommes, la charte de la condition physique est d’une importance capitale pour aider à éduquer les joueurs et le public sur les avantages de prendre soin de son bien-être mental. Vidéo © @ RLWC2021

Un message partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 16 janvier 2020 à 1 h 52 HNP

Le prince Harry soutient une autre campagne de santé mentale

Le prince Harry a profité de l’occasion pour promouvoir l’initiative de conditionnement physique de la Ligue de rugby, en se concentrant sur la santé mentale des personnes impliquées dans le sport.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le prince Harry a partagé: «Rugby

La ligue n’est pas seulement un sport, c’est une communauté. Et celui qui prend soin de son

posséder. Depuis de nombreuses années, il est à la pointe de la promotion et du soutien

bonne forme mentale, travailler dur pour créer un état d’esprit positif pour tout le monde

impliqué dans le sport. “

Il a poursuivi en expliquant: «Je suis donc fier de soutenir le

Rugby League World Cup 2021 Mental Fitness Charter. Cette charte s’appuiera sur

le travail brillant qui se passe déjà dans la ligue de rugby en s’engageant à la formation

et éduquer toutes les personnes impliquées dans le tournoi, et la ligue de rugby au sens large

famille, non seulement dans la façon dont ils peuvent s’occuper de leur propre forme

aider les autres à faire de même. “