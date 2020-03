La désinformation et le coût des fausses nouvelles, Anne à 13 000 pi, Proxima, Le dernier blockbuster / film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous nous jetons d’un avion parfaitement bien, rappelons-nous avoir erré dans les allées lors de la vidéo Blockbuster locale, aller dans l’espace et laisser notre enfant derrière nous, et obtenir une leçon d’éducation aux médias de l’un des meilleurs du jeu.

Anne à 13 000 pi

Je ne sais pas quoi faire du réalisateur Kazik Radwanski’s le plus récent, mais cette bande-annonce me donne un coup de fouet.

Avec sa meilleure amie Sarah (musicienne Dorothea Paas), Anne, 27 ans, travaille dans une garderie de Toronto, où elle se chamaille inutilement avec des collègues et est souvent plus intéressée à fantasmer avec les enfants qu’à les superviser. Pour l’enterrement de vie de garçon de Sarah, ils font du parachutisme, et Anne semble complètement dans son élément, flottant au-dessus de tout, un vrai départ de ses interactions professionnelles et sociales tendues et maladroites (comme celle avec son nouveau petit ami Matt, interprétée par le cinéaste Matt Johnson) . Le style portatif emblématique de Radwanski correspond à la façon dont Anne tâtonne dans la vie. Les gros plans serrés offrent une preuve supplémentaire de la performance remarquable et épineuse de Campbell, avec les changements énormes d’humeur et de sentiment de son personnage efficacement dépeints par de subtiles variations de ton et de langage corporel.

C’est serré, tendu, et il y a un malaise parfaitement capturé qui recouvre tout ici. Il nous fait sans effort entrer et sortir d’une vie qui semble remplie à parts égales de tumulte et d’euphorie. Je ne sais pas où nous allons, mais tout ce que je sais, c’est que je veux dans cet avion, où qu’il aille.

Not For Resale: un documentaire sur un magasin de jeux vidéo

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore vu de réalisateur Taylor Morden‘S Pick It Up! – Ska dans les années 90, d’abord, rectifiez cela immédiatement pour voir à quel point il élabore un récit. Ensuite, regardez la bande-annonce ci-dessus pour sa dernière.

The Last Blockbuster est un regard nostalgique et amusant sur l’ère de la location de vidéos et l’histoire de la façon dont un magasin vidéo d’une petite ville a réussi à survivre à un géant d’entreprise. Le film suit le manager de la dernière vidéo Blockbuster au monde (située à Bend, OR), Sandi Harding, alors qu’elle navigue dans la tâche difficile de garder un magasin de location de vidéos ouvert à l’ère de Netflix.

Je suis tout à fait fan de l’approche créative et directe de Taylor. La bande-annonce de son dernier est, comme la dernière, extrêmement intéressante. Vous pourriez, ostensiblement, faire un documentaire sur Blockbuster qui est lourd sur les spécificités mais, voici le truc, vous perdez cette petite essence de ce que Blockbuster signifiait pour quiconque se promenait dans ses allées. C’est amusant, c’est engageant et semble raconter une histoire que vous voudriez entendre. Ce médium n’a pas à être réinventé et, parfois, comme le montre cette bande-annonce, laisser l’histoire se raconter est un bon moyen de la faire entendre.

Proxima

Alice Winocour dernier se sent comme un compagnon parfait pour Interstellaire.

Eva Green donne une meilleure performance en carrière dans ce nouveau drame épique et chargé d’émotion de la célèbre réalisatrice Alice Winocour. Green joue Sarah, une astronaute française qui s’entraîne à l’Agence spatiale européenne à Cologne. La seule femme du programme ardu, elle a été choisie pour faire partie de l’équipage d’une mission spatiale d’un an appelée «Proxima». En mettant une pression énorme sur sa relation avec sa fille (jouée par la nouvelle venue exceptionnelle Zélie Boulant-Lemesle), la formation commence à faire des ravages à la fois à mesure que la formation de Sarah progresse et que le lancement se rapproche de plus en plus. Avec des performances époustouflantes de l’ensemble de la distribution qui comprend Matt Dillon, Lars Eidinger et Sandra Hüller, le nouveau film de Winocour est une expérience cinématographique incontournable qui emmènera le public dans un voyage captivant, émotionnel et affirmant la vie.

Cette bande-annonce frappe fort à tant de niveaux. Cependant, parce que ce film ne regarde pas tant ceux qui explorent de nouveaux territoires, mais plutôt ses effets sur ceux qui le quittent, il fonctionne à la fois comme une histoire de maternité et d’ambition. Merveilleusement, cette bande-annonce navigue bien dans le champ de mines de la façon dont vous dépeignez une femme qui se concentre à la fois sur la réalisation de son rêve d’être astronaute et, en même temps, sur une influence stable et stimulante pour sa fille. Il est magnifique à regarder et, même si vous désactivez le son, cela n’émousserait pas les coups émotionnels à vos yeux. Je prie pour que ce soit aussi bon que la bande-annonce le prouve.

Après la vérité: la désinformation et le coût des fausses nouvelles

Je ne revisite pas beaucoup les documentaires, mais le réalisateur Andrew RossiPage One: Inside the New York Times est une exception. Maintenant, il regarde l’impact des fausses nouvelles.

Après que la vérité ait examiné les «fausses nouvelles», ses victimes, ses auteurs et ses conséquences

Le synopsis est tout ce que vous devez savoir sur un documentaire qui semble être sur l’éducation. Une éducation d’un type différent, où nous devons comprendre comment les médias sont consommés et militarisés. Il est étrangement prémonitoire à une époque où, aussi récemment que cette semaine, des points de vente de divers degrés de fiabilité signalent le coronavirus. Les études médiatiques à leur meilleur.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: