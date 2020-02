La deuxième autopsie du neveu de Tyler Perry indique un suicide: rapport

Tyler Perry a ordonné une deuxième autopsie sur son neveu par un pathologiste de renom.



Mercredi, il a été signalé que le neveu de Tyler Perry, Gavin Porter, âgé de 26 ans, avait été retrouvé mort dans sa cellule dans une prison de Louisiane. Porter purgeait une peine de 20 ans pour avoir assassiné son père en 2016 devant sa mère, Melva Porter, qui est la sœur de Tyler Perry. Les responsables de la prison ont informé la famille que Ported s’était suicidé en se pendant avec ses draps. Tyler Perry a souhaité valider la véracité de ces affirmations en ordonnant une autre autopsie sur son neveu par un pathologiste qu’il a lui-même sélectionné. “Je veux être clair que nous ne sommes pas une famille de théoriciens du complot et que nous voulons croire qu’il n’y a pas eu de jeu déloyal comme le shérif l’a dit publiquement”, a déclaré le célèbre cinéaste à TMZ.

Il a embauché un pathologiste bien connu, le Dr Michael Baden, qui a participé à l’enquête sur les cas de John F.Kennedy, O.J. Simpson et Jeffrey Epstein. TMZ a maintenant rapporté les résultats de cette deuxième autopsie et ils indiquent que la mort de Porter est un suicide. Baden est censé être sûr à 98% qu’il n’y a pas eu de jeu déloyal impliqué dans la mort du détenu. “Les réponses n’enlèvent pas le chagrin, mais cela donne sûrement de la place au deuil pour suivre son cours”, a déclaré Tyler à propos de ces résultats.

David Livingston / .

Plus tôt cette semaine, Tyler a également déclaré qu’il avait foi en la possibilité du rachat de Porter si sa vie n’était pas écourtée. “Appelez-moi naïf, mais j’espérais qu’après avoir purgé sa peine, réfléchi et montré beaucoup de remords et demandé pardon à Dieu, il aurait pu venir travailler pour moi, rejoignant tous les autres anciens détenus qui travaillent pour moi et changer sa vie comme ils l’ont fait. Mais ce jour ne viendra jamais. “

.