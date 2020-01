La deuxième mise à jour de Tome pour ‘Dead By Daylight’ est disponible dès maintenant!

Cela fait un moment, mais Behaviour Interactive a lancé sa nouvelle mise à jour Tome II pour Dead by Daylight. La première mise à jour de Tome a frappé Halloween l’année dernière avec un tas de défis pour les joueurs vétérans, et Tome II promet à peu près la même chose.

Appelée «Reckoning», la mise à jour comprend de nouveaux défis, de nouvelles histoires de fond, de nouvelles tenues et des charmes pour quatre personnages: le Docteur, l’Esprit, Jane Romero et David King. De plus, une nouvelle collection créée par la communauté sera dévoilée et comprendra des tenues pour le Clown et le Feng Min. Il y aura également une tenue sur le thème du Nouvel An lunaire pour Jake Park et de nouveaux charmes à collectionner. La mise à jour Reckoning déploie également la toute nouvelle fonctionnalité appelée Compendium, permettant aux joueurs d’accéder à tous les Tomes passés.

Si cela ne suffit pas, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 janvier 2020, les personnages principaux de Tome II bénéficieront d’une réduction de 30% dans la boutique en jeu. La mise à jour comprend une nouvelle faille disponible à l’achat pour 1000 cellules auriques.

Dead By Daylight est disponible sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.