La deuxième partie présente l’étranger de Cillian Murphy

Il semble que nous venons de rayer la surface du monde infesté d’aliens de John Krasinski.

A Quiet Place, le dormeur de 2018, a plongé les téléspectateurs dans l’épaisseur d’une friche apocalyptique. La race humaine a été décimée, des extraterrestres aveugles ont hérité de la Terre, et un seul son – qu’il s’agisse d’un grincement ou d’un cri – pourrait être votre dernier. Sans trop divulguer, c’est un thriller farouchement original qui vous pousse vers le bord de votre siège, et bien que la sortie en direction de Krasinski soit relativement autonome, l’histoire se poursuivra plus tard cette année avec Un endroit calme: Partie II.

Prévue pour une sortie en salles en mars, la suite d’horreur étend la tradition bien au-delà de la famille Abbott, offrant un meilleur aperçu de ce monde ravagé et de ceux qui ont réussi à survivre. Mais comme le dit le personnage de Cillian Murphy: «les gens qui restent? Ils ne sont pas du genre à mériter d’être sauvés. “

Grâce à Total Film, nous pouvons au moins confirmer l’identité de l’inconnu de Murphy: Emmet, qui «représente le cœur du monde».

Pour moi, Emmett représente où le cœur du monde se trouve en ce moment, c’est-à-dire: se sentir enfin comme s’ils ont tous abandonné. Voici cette fille [Regan] qui vous permet de croire en plus et vous permet de croire en vous-même. Cette idée, j’ai toujours été vraiment fasciné par.

Il semble que le personnage de Cillian Murphy jouera un rôle central dans la Partie II, étant donné qu’il croise Evelyn Abbott (Emily Blunt) et ses enfants, Regan (Millicent Simmonds) et Marcus (Noah Jupe). En ce qui concerne le propre voyage de Murphy dans l’univers de Quiet Place, l’acteur a poursuivi en disant à Total Film qu’il avait commencé à écrire un e-mail à l’auteur-réalisateur John Krasinski après avoir été «époustouflé» par son film d’horreur de 2018.

J’ai été époustouflé par [A Quiet Place]! Je me disais: «Je vais écrire un e-mail à John Krasinski, car c’était un travail incroyable.» J’ai donc écrit l’e-mail. Et puis je me suis dit “Ah, c’est tellement ringard” et je ne l’ai jamais envoyé. Un an plus tard, j’ai reçu un appel disant: «Seriez-vous intéressé par A Quiet Place 2?»

Un autre voyage exténuant away la famille Abbott plus tard cette année, lorsque Un endroit calme: Partie II glisse dans les théâtres. La première bande-annonce de la suite a fait allusion à un certain nombre de scènes de flash-back de l’invasion initiale (en supposant que ce qui s’est vraiment passé, bien sûr), alors ne soyez pas trop surpris si John Krasinski lui-même revient pour reprendre le rôle de Lee.