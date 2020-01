La deuxième saison de “Castle Rock” à Hulu amène la misère sur Blu-ray en mai

Annie Wilkes (Lizzy Caplan) était le personnage central de la deuxième saison de Hulu “château de Pierre“, À mon avis personnel, la saison la plus exceptionnelle de l’émission à ce jour. La série, en plus de plusieurs autres scénarios – dont l’un inspiré par Salem’s Lot – a principalement raconté l’histoire d’origine d’Annie Wilkes, une mère aimante qui est égarée dans la ville de Castle Rock.

Nous avons appris aujourd’hui que la deuxième saison de J.J., basé à Stephen King. Les séries produites par Abrams Digital le 21 janvier et DVD / Blu-ray le 19 mai.

Les fonctionnalités bonus incluent:

Featurette «Annie Wilkes: Mother of Sorrow»

Le multivers de Stephen King, Castle Rock, est un endroit qui combine l’échelle mythologique et la narration de personnages intimes des œuvres les plus appréciées de l’auteur le plus vendu. Dans la saison deux, une querelle entre les clans en guerre prend fin lorsque la psychopathe en herbe Annie Wilkes, l’infirmière infernale de Stephen King, est mise en échec dans la petite ville de Castle Rock. L’homme d’affaires local Reginald «Pop» Merrill (Tim Robbins) est entraîné dans le combat, lorsque le neveu de Pop, le légendaire tyran John «Ace» Merrill (Paul Sparks), suscite des ennuis.

La saison deux est également en vedette Barkhad Abdi comme Abdi Howlwadaag, Yusra Warsama comme le Dr Nadia Howlwadaag, Elsie Fisher comme Joy Wilkes et Matthew Alan comme Chris Merrill.