La deuxième saison de ‘Just Roll With It’ sera diffusée le dimanche 15 mars sur Disney Channel

Disney a annoncé que la deuxième saison de la série hybride sitcom / improvisation familiale “Just Roll With It” devrait être diffusée le DIMANCHE 15 MARS (20h45 EDT / PDT), sur Disney Channel et DisneyNOW. Et comme pour toutes les émissions de Disney Channel, une fois terminée, la première diffusion sur Disney Channel doit être ajoutée à Disney +.

Le comédien J.C. Currais devient un acteur régulier de la série, dans le rôle préféré des fans de Gator, et John Ratzenberger (Disney / Pixar’s “Toy Story”, “Cheers”) est la vedette invitée dans un rôle récurrent de grand-père de Blair. La saison comprend également des animaux «sauvages», des vœux de mariage réels avec un mariage légal dans le cadre d’un scénario et des exploits aux proportions épiques. Le public du studio vote pour des scénarios farfelus que le casting doit improviser pendant l’enregistrement du spectacle. Parmi les autres invités de la saison deux, on compte Charles Shaughnessy («The Magicians», «The Nanny»), Johnny Pemberton («Superstore»), Jason Earles (Disney «Hannah Montana»), Debra Wilson («MADtv»), Jillian Shea Spaeder ( «Walk the Prank» de Disney) et Kingston Foster («ZOMBIES» de Disney).

«Just Roll With It» suit la famille Bennett-Blatt nouvellement reconstituée alors qu’ils naviguent dans la vie familiale quotidienne et les hauts et les bas de l’adolescence. La série met en vedette Tobie Windham et Suzi Barrett en tant que jeunes mariés et parents amusants, Byron et Rachel; les jeunes acteurs talentueux Ramon Reed et Kaylin Hayman en tant que demi-frères et soeurs préadolescents, Owen et Blair; et J.C. Currais comme The Gator.

Dans la première de la saison deux, la famille Bennett-Blatt est finalement sauvée de la mer seulement pour découvrir le père espiègle et quelque peu imprévisible de Rachel (Ratzenberger) – qui aime être un grand-père passionné mais indiscipliné – a été expulsé de sa communauté de retraités et de ses besoins emménager avec la famille.

“Just Roll With It” a été créé et est produit par Adam Small et Trevor Moore (“Walk the Prank” de Disney) avec une équipe de production dirigée par le co-producteur exécutif Skot Bright (“Walk the Prank” de Disney).

La série est produite par Kenwood TV Productions, Inc. et est tournée à Los Angeles. Il porte une directive parentale TV-G.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.