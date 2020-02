La deuxième saison de la série animée “Harley Quinn” arrivera dans DC Universe en avril!

La première saison de la série animée de DC Universe “Harley Quinn” vient de se terminer avec la première de la saison aujourd’hui, mais vous n’aurez pas à attendre très longtemps le retour du gang.

La deuxième saison de “Harley Quinn” sera diffusée le 3 avril 2020!

Si vous n’avez pas regardé, c’est le moment de jouer au rattrapage. La première saison entière de “Harley Quinn” peut maintenant être diffusée via le service de streaming DC Universe, et les épisodes sont courts et doux à seulement 20 minutes chacun. C’est un sacré bon moment, mettant une rotation R hilarante et cotée sur les personnages de DC, notamment Poison Ivy, Bane, King Shark, Clayface et plus encore.

Oh et la série est également TRÈS violente, chargée du genre de gore exagéré que vous ne trouverez pas dans les films d’action en direct de DC. C’est un spectacle que vous ne voulez pas manquer.

La série suit les aventures de Harley Quinn après sa rupture avec le Joker, notamment en recevant l’aide de Poison Ivy et d’autres pour devenir membre de la Légion du Destin.

Kaley Cuoco voix Quinn. Le casting comprend également Alan Tudyk comme le Joker.

Avez-vous entendu les bonnes nouvelles f * cking? #DCUHARLEYQUINN revient en avril avec la saison 2! pic.twitter.com/79T32jljQl

– Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) 21 février 2020