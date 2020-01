La deuxième saison de Narcos: le Mexique publie une bande-annonce

Netflix a publié le premier trailer de la deuxième saison de Narcos: Mexique, et on y attend la montée de Miguel Ángel Félix Gallardo en tant que premier parrain mexicain, la consolidation du cartel de Guadalajara et sa lutte pour maintenir le contrôle, le faire grandir par des sacrifices et des rapprochements.

«Alors que les frictions augmentent entre les différents« carrés »de son cartel, le contrôle de Felix sur la situation glisse. Pendant ce temps, la mort de l’agent de la DEA Kiki Camarena, aux mains du cartel et des politiciens corrompus, amène une tempête de représailles au Mexique. “L’opération Legend”, dirigée par l’agent de la DEA persécuté Walt Breslin, dont les méthodes ne sont pas toujours conformes aux règles, pointe Felix Gallardo et ses lieutenants, ce qui augmente l’instabilité et la volatilité du cartel “, révèle le synopsis de cette nouvelle saison.

Narcos: le Mexique met en vedette Diego Luna, Scott McNairy, Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel Rodarte, Jesse Garcia Matt Biedel, Jesús Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, Jose Julian, Noé Hernández, Nat Faxon, entre autres.

Les 10 chapitres qui composent cette deuxième saison arriveront jeudi, 13 février 2020.

