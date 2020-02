La deuxième saison de «The Mandalorian» a déjà une date de sortie!

Sans aucun doute, l’avenir de Disney + est extrêmement brillant, car au sein de la plate-forme, nous avons de grands projets auxquels la maison de Mickey Mouse parie toutes ses cartes. L’un d’eux est l’ensemble de l’univers télévisuel qu’ils mettent ensemble avec Star Wars et The Mandalorian comme leur plus haut standard., grâce au succès de la série, on a appris que il y aurait une deuxième saison de cette histoire, bien que nous ne connaissions toujours pas la date de sortie.

Il s’avère que lors du dernier rapport trimestriel sur les résultats de la société et selon Deadline, le propre PDG de Disney, Bob Igera confirmé que La deuxième saison de The Mandalorian sera présentée en octobre 2020, il est donc très probable que nous puissions profiter des aventures de Din Djarin et Baby Yoda juste à temps lorsque la plateforme arrivera enfin au Mexique. Et pas seulement ça mais de la même manière ouvert la possibilité que nous ayons plus de parties de cette histoire, donc apparemment il y a du mandalorien pendant un certain temps.

Comme si cela ne suffisait pas, Iger a également dit qu’ils avaient en tête (et comme une très grande possibilité), créer des retombées de la série juste après cette deuxième partie. Cela semble excitant car cela implique qu’ils peuvent utiliser des personnages importants de l’histoire de Star Wars qui ont survécu à l’empire galactique et leur donner leur propre série solo, tout est possible dans l’univers créé par George Lucas.

Pour finir, le directeur de Disney a fermé en disant que la popularité de Baby Yoda les avait dépassés, car personne ne s’attendait à ce que le petit bébé vert finisse par être la star de The Mandalorian et a promis que plus de produits de The Child arriveraient dans les magasins (afin qu’ils puissent préparer leurs portefeuilles).

La deuxième saison de la série sera à nouveau dirigée par Jon Favreau et dedans nous reverrons Pedro Pascal en tant que protagoniste avec d’autres grands acteurs comme Gina Carano, Giancarlo Esposito et bien d’autres. Sans doute l’avenir de Star Wars après la fermeture de la saga Skywalker s’annonce plutôt bien grâce à The Mandalorian et les autres projets qu’ils ont prévus pour Disney + dans la galaxie de très loin …