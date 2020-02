La deuxième saison de «The Mandalorian» arrive en octobre chez Disney +

Les données décevantes de “L’ascension de Skywalker” au box-office et l’accueil effusif généré par “The Mandalorian” ont conduit Disney à optez pour les médias télévisés pour l’avenir de la lucrative franchise galactique. À tel point que moins d’un an après la première de la première saison de fiction créée par Jon Favreau, il y aura le lancement du deuxième lot d’épisodes, qui déjà a confirmé dans quel mois nous pouvons y plonger.

Le Mandalorien forge sa nouvelle armure

Comme Bob Iger, directeur général de Disney, l’a confirmé: la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ arrivera à Disney + en octobre 2020. De plus, comme le recueille Variety, l’exécutif n’a pas hésité à reconnaître le rôle que la première série en action réelle de la saga a joué dans la revitalisation de ce vaste univers, qui avait déjà commencé à remarquer l’usure de sa section cinématographique: “La priorité des années suivantes est la télévision. “

En fait, “The Mandalorian” pourrait servir de ruche pour de futurs projets, car Iger a révélé qu’ils exploraient “la possibilité d’introduire plus de personnages pour les emmener dans leurs propres directions“Par conséquent, les spin-offs sont sur la table, et au cours de la première saison, un bon nombre de personnages ont déjà été présentés avec un passé à explorer, tels que Moff Gideon, Cara Dune ou Kuiil, qui de nouveaux ajouts seront ajoutés aux épisodes qui arriveront en octobre sur la plateforme de streaming.

Changement d’écran

Ce transfert à la télévision a déjà corroboré son succès avec «The Mandalorian», mais il reste encore beaucoup à venir. Lorsque Disney + débarque en Espagne le 24 mars, nous pouvons voir les dernières saisons de «The Clone Wars» et «Rebels», nous aurons également accès (enfin) à ‘The Mandalorian’. Et ce n’est que le début, car à l’avenir la série dédiée à Cassian Andor et Obi-Wan s’ajoutera, auxquels pourraient s’ajouter d’autres projets le 24 février avec la présentation de l’énigmatique Projet Lumineux ou fin août avec la Célébration de cette année.

