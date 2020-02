La deuxième saison de ‘The Town’ sera diffusée le 14 février sur Amazon Prime Video

Comme ce fut le cas avec son prédécesseur, la deuxième saison de «The people» arrivera en premier sur Amazon Prime Video. La production de Mediaset España et Contubernio Films a confirmé la date de lancement de son nouveau lot d’épisodes, qui maintiendra le style caractéristique des frères Caballero, qui continuent d’équilibrer leur développement avec celui de la longue durée “ La que se avecina ”.

Le retour à Peñafría aura lieu le vendredi 14 février. A cette époque, les habitants de la ville de Soria et les citadins convertis en néo-rural vivront une nouvelle vague de désaccords et d’aventures, qui plus tard, ils seront diffusés en ouvert via Telecinco, prévisible. Une fois de plus, le choc entre les hobbies de la grande ville et les coutumes et rythmes ruraux sera le principal moteur comique de la série, qui vivra le retour de sa large distribution originale.

Carlos Areces et Alberto Caballero dans le tournage de ‘El pueblo’

L’annonce a été officialisée mardi lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté Carlos Areces, l’un des protagonistes de la comédie. “Dans la deuxième saison les citadins nous libèrent déjà plus, nous croyons que nous sommes des citoyens à part entière. Nous faisons des propositions qui ne pénètrent pas les indigènes et les conflits s’intensifient “, a-t-il avancé. De plus, il a confirmé qu’il y aura nouveaux personnages et que “Alberto et Laura Caballero ont donné une autre tournure à la série.”

Par conséquent, Areces, Santi Millán, María Hervás et Ingrid Rubio mèneront à nouveau les intrigues de «El pueblo», dont la deuxième saison a été annoncée avant la première du premier, dénotant la confiance accordée par Mediaset au projet dirigé par les Chevaliers et Roberto Monge, avec le soutien de leurs assidus collaborateurs Daniel Deorador et Araceli Álvarez de Sotomayor dans la section script.

Univers télévisuel

Lors du partage des créateurs et d’autres composantes de l’équipe créative, il n’est pas surprenant qu’Alberto Caballero ait récemment annoncé son intention de fonder un croisement entre ‘El pueblo’ et ‘La que se avecina’ dans la douzième saison de ce dernier. “Il y aura plusieurs paradoxes spatio-temporels”, a anticipé le scénariste, qui nous donnera la traversée définitive entre le Mirador de Montepinar et Peñafría.

.