La deuxième saison de «This shit mepasse me» répondra à toutes ces questions

La fin de la première saison de ‘This shit mepasses’ laisse la porte tellement ouverte à une suite qu’il est difficile de penser que Netflix ne va pas y jeter un œil. Le «Commençons» prononcé par le caractère énigmatique qui suit Sydney suggère que Cette livraison initiale n’a été rien d’autre qu’une introduction à ce qui est à venir, et bien qu’ils n’aient pas reçu de confirmation officielle de son renouvellement, les responsables de la série réfléchissent déjà à une deuxième saison qui résoudra les questions suivantes.

Syd avec son frère dans ‘Cette merde me dépasse’

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le producteur Shawn Levy et le co-créateur et réalisateur Jonathan Entwistle ont enquêté sur ce que serait cette suite, en commençant par les conséquences directes de l’épidémie avec laquelle la livraison initiale nouvellement publiée s’est terminée. “Je veux que les gens voient comment ce sera pour Sydney de retourner à l’école après ce qui s’est passé», Dit Entwistle, qu’il continuerait à explorer ce lien entre l’humour et la science-fiction:« Personne ne va l’accuser de quoi que ce soit, mais il était au milieu de tout. Je suis ravi de voir quelles théories folles vont émerger pour expliquer ce qui s’est passé à la danse. Je suis également intéressé à élargir la nature super-héroïque de ce monde et ce qu’il apporte à Sydney, le bon et le mauvais. “

Levy ose également expliquer comment peut se prolonger la série. “Consciemment, nous sommes restés sur une plus petite échelle la première saison, et nous espérons étendre ce cadre », explique le créateur, qui compare également ce nouveau titre avec son autre grand phénomène sur Netflix:”Comme nous l’avons appris dans «Stranger Things», nous aimons explorer différentes dynamiques entre différents personnages car cela peut nous surprendre de les combiner et de les assortir différemment. “

Clair et foncé

À propos de cette modestie qui a permis d’explorer les recoins émotionnels de Syd et des autres protagonistes, Entwistle a également fait référence. “J’aimerais avoir l’opportunité d’étendre ce monde», note le réalisateur, qui se demande comment le personnage de Sophia Lillis va gérer cette responsabilité héroïque:« Que signifie laisser le bien et le mal, la lumière et l’obscurité, entrer quand il faut gérer la responsabilité de ces super pouvoirs? C’est dans cette direction que je veux aller avec Sydney. “

Depuis sa première le 26 février, «Cette merde me dépasse» est resté dans le top 10 de Netflix en Espagne, comme l’indique la fonction implémentée récemment par la plateforme. Par conséquent, sa popularité ne fait aucun doute, ce qui amènerait cette deuxième saison que ses créateurs ont déjà commencé à dessiner.

