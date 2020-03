La deuxième saison de Umbrella Academy ne sera pas reportée par Covid-19

Le monde du divertissement est en pause pour des raisons que nous connaissons tous très bien aujourd’hui. Cependant, et heureusement, avant que l’humanité n’entre en crise … La deuxième saison d’Umbrella Academy a conclu le tournage de la série et est actuellement en post-production. Et alors que plusieurs séries et films à paraître cette année ont été reportés indéfiniment, nous venons de recevoir une énorme surprise: Umbrella Academy continue toujours bien qu’il semble que l’équipe derrière l’édition n’effectue pas la distanciation sociale qui est requise dans la planète entière.

Sur Instagram, le showrunner de Umbrella Academy Steve Blackman, partagé une image de l’équipe de post-production, cAvec un message dans lequel il a expliqué qu’ils travaillaient pour conclure la deuxième saison de la série, mais que oui, avec les bons soins de santé.

«Même #corona ne peut pas arrêter un mix Umbrella Academy! Mais je jure que nous nous lavons les mains… », a-t-il déclaré.

Umbrella Academy basée sur la pièce éponyme de Gerard Way et Gabriel Ba, et raconte l’histoire d’un groupe de frères avec des pouvoirs spéciaux. Pour différentes raisons, les frères se séparent mais sont obligés de se revoir pour percer le mystère derrière la mort de leur père adoptif. C’est apocalyptique.

Netflix La date de sortie d’Umbrella Academy 2 n’a pas été officialisée.

.