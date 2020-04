La difficile voie du succès

Mexico – Mario Moreno a réalisé son rêve: participer à un championnat du monde de triathlon qui s’est joué à Chicago, aux États-Unis mais, à son retour au Mexique, il avait le problème de ne pas avoir d’emploi et devait le résoudre le plus tôt possible “il la lune de miel était terminée », se souvient l’athlète qui, quelques mois auparavant, avait cessé de travailler dans une entreprise bancaire.

Voici comment Mario Moreno s’entraîne pendant la quarantaine

Dans le même temps, il a eu la possibilité de reprendre ses études puisqu’il a été invité à entrer dans l’Université qui appartient à la Fédération mexicaine de triathlon. «Ce furent des mois difficiles car, d’une part, je progressais dans ma carrière d’athlète, mais je n’avais pas chamba ».

TCela peut vous intéresser: un problème de santé fait de vous un triathlète



«Ils m’ont invité à la compagnie d’assurance, je me suis impliqué en tant qu’agent, le premier mois s’est bien passé mais ensuite c’était difficile, j’ai cherché des options et en même temps j’ai continué à étudier et à continuer à concourir, à gagner, à donner des résultats positifs, j’étais déjà qualifié pour le championnat du monde de la 2016 qui était à Cozumel ».

“Le complexe a commencé là parce que la Coupe du Monde est arrivée mais la situation économique n’était pas bonne, j’ai mal tourné dans la compétition, j’étais en 35ème place mais j’aurais pu faire mieux, la planification était mes démons avec lesquels je devais me battre.”

“Je me suis qualifié pour la Coupe du monde 2017 à Rotterdam, je suivais la situation du problème du travail, puis l’opportunité m’a présenté d’être un courtier en hypothèques, puis ça a commencé à aller mieux pour moi, et en même temps j’ai continué ma carrière d’athlète.”

Mario a commencé à avoir des admirateurs grâce aux bons résultats obtenus et c’est quand il en a commencé une nouvelle, inattendue: avoir une école de triathlon «Il avait des fans, les parents des compagnons des enfants des écoles, ils ont découvert que j’étais Cozumel et ils m’ont dit pourquoi je ne les ai pas formés et je n’ai pas eu une mauvaise idée. “

“Il m’a fallu trois mois pour les convaincre, ils sont devenus plus audacieux, j’ai commencé à les entraîner et ce n’était pas facile parce que beaucoup avaient une vie sédentaire et lors du premier entraînement à blanc ils ont parcouru une plus grande distance que ce qu’ils allaient faire en compétition.”

LA QUARANTAINE N’empêche PAS MARIO MORENO DE GARDER DES COURS

«C’est ainsi que l’équipe est née. Nous nous sommes inscrits à un concours, j’ai pris 16 amateurs, ils sont tous repartis de zéro, certains ne savaient rien et ils ont tous atteint l’objectif de manière satisfaisante, alors j’ai réalisé que je pouvais être un bon professeur. »

Depuis, «UbK be UnbreaKable» est né, une école dirigée par Mario Moreno. «J’ai continué à m’entraîner, j’ai participé à la Coupe du monde de Rotterdam, qui a été un événement très difficile et c’est à ce moment que j’ai commencé à impliquer ma femme. En 2018, j’ai réussi à classer (la Coupe du monde australienne) un étudiant et nous continuons à travailler pour donner des résultats. »

Garde vos élèves actifs

La femme et les enfants de Mario Moreno s’entraînent ainsi pendant la quarantaine

Mario Moreno n’arrête pas de s’entraîner. Elle suit de près ses élèves malgré la quarantaine due à la pandémie de coronavirus Covid-19, mais elle le fait virtuellement.

“Nous ne laissons pas les gens tomber d’humeur, nous travaillons avec eux, ce n’est évidemment pas la même chose mais nous essayons de rester bien physiquement et mentalement pour que, lorsque la quarantaine se termine, nous sommes prêts à rentrer”, a-t-il déclaré.