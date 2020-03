La direction de Keri Hilson lui a fait supprimer ses tweets de complot contre le coronavirus

Les choses sont devenues folles ces dernières semaines. À mesure que le coronavirus (COVID-19) continue de se propager, il en va de même des fausses informations et il devient de plus en plus difficile de séparer les faits de la fiction. La chanteuse Keri Hilson a récemment décidé de dire aux gens d’où elle pensait que le virus venait vraiment. Mais peu de temps après avoir publié sa théorie, sa direction est intervenue.

Selon Keri Hilson, qu’est-ce qui a causé le coronavirus?

Le coronavirus est un virus des voies respiratoires supérieures qui peut facilement se propager d’une personne à une autre. Bien qu’il n’y ait pas vraiment de preuves pour étayer ses affirmations, Hilson est sûre que le virus est dû aux radiations du service téléphonique 5G.

«Les gens essaient de nous mettre en garde contre la 5G depuis des ANNÉES», a-t-elle écrit dans un tweet supprimé depuis. “Pétitions, organisations, études… ce que nous allons faire, ce sont les effets des radiations. Lancement de la 5G en CHINE. 1er novembre 2019. Des gens sont morts. Voir ci-joint et allez à mes histoires IG pour plus. ARRÊTEZ LA 5G en désactivant LTE !!! ”

Pourquoi Keri Hilson pense-t-elle que la 5G a provoqué un coronavirus?

Une fois que Hilson a eu l’idée que la 5G était le coupable de la situation actuelle du monde, elle est descendue dans un terrier de lapin pour recueillir des informations sur la façon dont elle aurait pu contribuer.

«La 5G a été inventée en… vous l’avez deviné – CHINE», a-t-elle écrit en légende d’un article désormais supprimé sur IGTV. «Il a lancé le 1er novembre 2019 dans 50 villes chinoises avec entre 86 000 et 130 000 stations de base 5G d’ici la fin de 2019. Les 3 plus grands opérateurs de réseau ont travaillé ensemble dans une course pour être PREMIERS… seulement 5 mois après avoir récupéré les licences 5G. Ces vidéos que nous avons vues de personnes en Chine tombant littéralement de nulle part ?? Étrangement proche du lancement de novembre. »

Elle a poursuivi en expliquant pourquoi le virus ne faisait pas de ravages en Afrique, de la même manière qu’ici.

“Dans un documentaire Netflix 2019, Bill Gates lui-même a mis en garde contre une pandémie mondiale de santé qui proviendrait de Chine”, a-t-elle poursuivi. «Les chercheurs et les organisations ont fait des études, fait des pétitions et émis des avertissements sur les dangers de la 5G au cours des dernières années. Une recherche rapide les produira. Les résidents de l’Australie ont déposé des accusations d’agression contre les compagnies de téléphone — et WON. Enfin, alors que nous nous demandions si le virus était résistant à la mélanine alors que l’Afrique est restée intacte pendant un bon moment, est-ce possible parce que l’Afrique n’est pas une région 5G (dans son ensemble)? Si certains pays africains ont déjà lancé des bases de réseau 5G préinstallées, il n’y en a certainement pas autant que sur d’autres continents, de loin. »

Pourquoi Keri Hilson a-t-elle supprimé ses tweets?

Une fois que Hilson a commencé à tweeter sa théorie, la réaction a été immédiate. Les gens l’ont interrogée et son manque de preuves pour son idée folle. Finalement, son équipe de direction est intervenue et lui a demandé de supprimer son tweet.

«La direction m’a demandé de supprimer les vidéos / articles», a-t-elle tweeté le 16 mars. «J’apprécie le bon discours sur la pensée non conventionnelle. Soyons tous en sécurité là-bas, car quelle que soit la cause du virus. Que Dieu soit avec nous… prières à tous. »

Bien qu’elle ait supprimé les tweets, certaines personnes ont toujours eu un problème avec ce qu’elle a dit.

“Je dis cela avec tout le respect que je vous dois, mais dire que le coronavirus CAUSÉ PAR 5G n’est pas une pensée non conventionnelle”, a tweeté une personne. «C’était de la désinformation. Et il est irresponsable de votre part de ne pas le reconnaître. Je souhaite que tu guérisses.”

Tandis que d’autres soutenaient Hilson.

“Soyez un penseur libre”, lui a écrit un fan. “Ne permettez pas à la direction ou au label de vous mettre dans la case d’être simplement un artiste / musicien. Je crois que tu es plus grand que ça. Parfois, nos pensées ne sont pas totalement raffinées, mais les gens préfèrent quand ils sont bruts n authentiques plutôt que lorsqu’ils sont fabriqués. “

«Depuis quand la direction contrôle-t-elle vos pensées… .vous avez le droit d’exprimer ce que vous ressentez à propos de certaines situations… .vous n’êtes pas la seule personne à ressentir cela à propos de 5 g… .seulement le temps dira ce qu’ils déguisent en« virus » … Certaines personnes sont également très éveillées », a expliqué une autre personne.