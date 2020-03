La dispute entre Carmen Borrego et Víctor Sandoval gâche le dîner de Bibiana dans ‘Venez dîner avec moi’

Le retour de «Venez dîner avec moi: Gourmet Edition» s’est déroulé avec style avec quatre invités de premier ordre: Carmen Borrego, Víctor Sandoval, El Dioni et Bibiana Fernández. Les convives sont venus chez ce dernier dans le deuxième programme et tout allait bien jusqu’à Carmen et Victor se sont impliqués dans une lutte acharnée qui s’est terminée par la colère des deux côtés.

Carmen Borrego et Víctor Sandoval dans ‘Venez dîner avec moi: édition gastronomique’

Au moment de servir le dessert Víctor Sandoval n’a pas hésité à donner toutes sortes de compliments au gâteau de sa chère amie Bibiana, malgré une sortie un peu brûlée, quelque chose qui pour Carmen est d’être “très balle“Victor a même fini par lécher l’assiette de ce qu’il avait aimé, à laquelle elle n’a pas hésité à dire:” Plusieurs fois, il confond l’émission avec l’éducation. “Face à ces accusations de bal et de grossièreté, le susdit a attaqué.

La petite fille de Las Campos a reconnu que le dessert était bon, même si elle n’avait pas beaucoup mangé, la phrase parfaite pour Sandoval, ni courte ni paresseuse, pour insinuer qu’elle est grosse: “Eh bien, rien ne semble bon pour le peu que vous mangez …“Et directement à la caméra, il a ensuite avoué sa théorie:”Quand je la vois, je pense qu’elle doit dévorerparce qu’elle n’est pas mince; mais alors il ne mange rien. Je pense qu’elle fait partie de ceux qui ont des barres dans son sac à main ou quand elle rentre à la maison elle devient aveugle “, a attaqué le tertullien.

L’aboutissement de la haute tension

“Je ne suis pas du tout un ballon. Qui est comme une balle des deux?“Victor a dit à la caméra.” Ce qui vous ennuie, c’est de ne pas avoir la complicité et les expériences que j’ai avec Bibiana “, a déclaré Sandoval, cette fois à la table.” Je ne vais plus en prendre, je suis marre “, a avoué Borrego à Bibiana après s’être éloigné. La discussion, finalement, ne s’est pas réglée car ils voulaient tous les deux des excuses de l’autre partie, ce qui ne s’est jamais produit.

