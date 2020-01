La distribution du plus grand film MCU Phase 4 de Marvel pourrait avoir été gâchée par deux fuites majeures – .

L’univers cinématographique de Marvel est construit de telle manière que chaque film peut être apprécié indépendamment de l’image plus grande. Mais chaque nouveau film ajoute plus de détails à l’histoire principale, ce qui rend alors possible des croisements énormes comme Infinity War et Endgame. Et bien sûr, la meilleure façon de regarder ces deux-là est de voir tous les films MCU qui les ont précédés. Les éléments clés de l’intrigue de Doctor Strange, Captain America: Civil War et Ant-Man font partie des derniers films Avengers, et ils améliorent tellement l’expérience. Maintenant que nous avons dépassé la mort de Thanos et d’Iron Man, Marvel construit la prochaine histoire massive et entrelacée des Avengers. Bien que Avengers 5 ne soit pas un nouveau Endgame, nous aurons certainement un film épique de type Endgame à un moment donné dans les années à venir.

Plus nous nous rapprochons du début de la phase 4 du MCU, plus nous en apprenons sur les 14 films et séries télévisées qui en font partie. Nous voyons également de plus en plus de preuves que Doctor Strange 2 pourrait être l’un des films MCU les plus importants pour l’histoire globale à venir, et quelques nouvelles fuites révèlent des spoilers supplémentaires sur le film à venir.

Le premier film de Doctor Strange a aidé à fournir quelques détails sur le fonctionnement de cet univers massif. Il a établi que la magie existe et qu’elle peut avoir un côté obscur, elle a introduit la manipulation du temps comme élément de celle-ci, et elle a préparé le terrain pour un multivers dont nous avons à peine commencé à explorer la folie. Depuis, nous en sommes venus à admettre qu’il existe plusieurs univers, et le Docteur Strange dans le Multivers de la folie en explorera probablement plusieurs.

Marvel a déjà fait quelques commentaires surprenants sur la suite, révélant que Wanda et Loki y figureront – et la mention de Loki est d’autant plus excitante que le Loki qui est vivant dans le MCU est en ce moment d’une dimension différente. Notre Loki, pour ainsi dire, est mort au tout début de la guerre à l’infini en ce qui nous concerne tous. Marvel a également déclaré que le film présenterait un héros que nous n’avions pas vu venir, sans révéler d’autres détails à son sujet. Wong, qui confirmera probablement son rôle en aidant Strange à garder ce monde sous contrôle, est également confirmé pour le film Strange 2.

Séparément, un nombre croissant de rumeurs ont révélé les différents héros qui pourraient apparaître dans le film – Deadpool, Wolverine, Namor, Miss America, Brother Voodoo et Clea ont tous été mentionnés dans divers rapports jusqu’à présent. Il est également à noter que Nightmare serait l’un des méchants du film.

Cela nous amène à la dernière fuite de Strange 2 qui nous dit que Mordo (Chiwetel Ejiofor) reviendra dans le nouveau film. Cela a beaucoup de sens compte tenu de ce qui s’est passé la dernière fois que nous l’avons vu. Mordo n’est guère satisfait de la façon dont The Ancient One, Stephen Strange et d’autres magiciens utilisent la magie, et il sera probablement l’un des antagonistes de la prochaine histoire.

Apparemment, The Illuminerdy avait accès à la liste des personnages de Doctor Strange dans le Multivers de la folie, qui révèle que Mordo reviendra pour la suite … mais aussi que les parties pour Clea et Brother Voodoo sont toujours ouvertes. Le personnage est apparemment l’un des cinq personnages «majeurs» qui joueront dans la suite, ce qui signifie qu’il jouera un rôle central dans l’histoire. On ne sait pas exactement qui sont ces personnages, mais Strange (Benedict Cumberbatch) Wanda (Elizabeth Olsen) et Wong (Benedict Wong) en sont presque certainement trois. Et un récent rapport a suggéré que Clea pourrait également avoir un rôle important dans le film.

Séparément, Murphy Multiverse spécule que Clea pourrait être joué par Emily Blunt. L’actrice a apparemment rencontré Marvel alors qu’elle tournait le prochain film de Disney Jungle Cruise. On ne sait pas si elle a réellement signé quoi que ce soit avec le studio, mais Murphy dit qu’à la lumière de la fuite du casting de Clea, Blunt était peut-être attendu pour le rôle.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvrira le 7 mai 2021 et devrait commencer à tourner plus tard cette année.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.