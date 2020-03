La distribution originale revient à la voix «La famille fière» dans Disney + Spinoff, «La famille fière: plus fort et plus fier»

Il est temps pour une réunion de famille – une réunion de famille fière, pour être exact. Grâce à la plate-forme de streaming de Disney, la série animée bien-aimée de Disney Channel est en train de redémarrer. Voici ce que nous savons des futurs épisodes de The Proud Family: Louder and Prouder, en exclusivité sur Disney +.

Logo de Disney Channel | Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via .

La série animée originale «La famille fière» est disponible en streaming sur Disney +

Ce n’est pas facile d’être un adolescent. Prenez-le de Penny Proud, qui doit naviguer dans l’école, les brutes et sa famille bizarre et folle. Avec la série télévisée de Disney Channel, les téléspectateurs se sentaient comme faisant partie de la famille, riant avec Oscar, aimant Suga Mama et se liant d’amitié avec Penny.

Cette série originale a été diffusée sur Disney Channel de 2001 à 2005. Désormais, les fans peuvent rattraper Penny et le reste de la famille Proud, grâce à la plateforme de streaming de la société. En plus des émissions de Disney Channel comme That’s So Raven, The Suite Life of Zack and Cody et Hannah Montana, les saisons 1 et 2 de The Proud Family sont disponibles avec un abonnement Disney +.

Sont de nouveaux épisodes de «The Proud Family», ajoutés exclusivement à la plateforme de streaming de Disney

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison, ma fille. Dix ans après la finale de l’émission animée originale, Disney + crée son propre redémarrage, intitulé The Proud Family: Louder and Prouder. Selon une publication Instagram de Disney +, la distribution d’origine reviendra pour reprendre ses rôles.

Le Hollywood Reporter déclare: «Le créateur / producteur exécutif Bruce W. Smith et le producteur exécutif Ralph Farquhar, qui a dirigé la série originale, sont à la tête de la sitcom familiale animée, les réunissant avec Calvin Brown Jr., qui est co-producteur exécutif. et éditeur d’histoire. “

«Dans notre esprit, la série ne s’est jamais vraiment éteinte, car il nous restait encore des tonnes d’histoires à raconter. C’est le moment idéal pour ramener ce spectacle, et nous avons hâte d’emmener les fans, anciens et nouveaux, dans ce voyage avec nous », ont déclaré Smith et Farquhar dans une déclaration commune.

“L’humour et les histoires relatables de la série sont toujours aussi pertinents pour le public aujourd’hui”, a déclaré Agnes Chu, vice-présidente principale du contenu chez Disney +.

Ceci est similaire à la série appartenant à Disney, The Clone Wars, dans laquelle la Walt Disney Company a étendu sa plate-forme de streaming. Malheureusement, la série n’a pas de date de première officielle. Pas encore en tout cas.

Disney + organise des émissions dérivées, dont «High School Musical: The Musical: The Series» et «Forky pose une question»

The Proud Family n’est pas la seule série Disney Channel à redémarrer exclusivement sur ce service d’abonnement. Disney + détient quelques retombées liées à Disney Channel sur sa plateforme de streaming.

Cela comprend High School Musical: The Musical: The Series, un original mettant en vedette la musique de la trilogie High School Musical. Il y avait un remake de Lizzie McGuire en préparation. Cependant, la production aurait été arrêtée sur ce projet.

Il y a aussi des courts métrages et des séries animés, y compris Forky pose une question et la vie de la lampe, basés sur Toy Story 4. de Disney-Pixar. Il y aurait une série Pixar liée à Monsters Inc. en cours de route, intitulée Monsters at Work, prévue pour son Disney + débuts en 2021.

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.