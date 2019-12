La douce fille de Jason Momoa ajoute Marisa Tomei

Sweet Girl de Jason Momoa ajoute Marisa Tomei

L'univers cinématographique Marvel et DCEU obtiennent leur propre petit croisement avec le prochain thriller Netflix Gentille fille comme Spider-Man: loin de chez soi la star Marisa Tomei a rejoint le casting dirigé par AquamanEst Jason Momoa, selon The Hollywood Reporter.

Tomei, qui a été nominée pour trois Oscars et en a remporté une pour sa performance dans Mon cousin Vinny, devrait jouer dans le film en tant que sénateur américain. Elle rejoint un casting qui comprend déjà Momoa, Isabella Merced (Dora et la cité d'or perdue), Adria Arjona (Morbius), Manuel Garcia-Rulfo (6 Métro) et Justin Bartha (Trésor national).

Dans Gentille fille, Momoa incarnera un mari qui jure de rendre justice aux responsables de la mort de sa femme tout en protégeant sa fille.

Le film est écrit par Gregg Hurwitz et Philip Eisner, avec les révisions actuelles de Will Staples. Brian Andrew Mendoza dirige le projet, qui servira de premier long métrage de réalisateur. Mendoza et Momoa ont précédemment travaillé ensemble sur les Braven et Netflix Frontière séries.

Brad Peyton et Jeff Fierson d'ASAP Entertainment produiront aux côtés de Momoa. Martin Kistler sera le producteur exécutif.

Les récents crédits de Momoa incluent également Aquaman, Le film Lego 2: la deuxième partie, Ligue de justice, Il était une fois à Venise, Sugar Mountain, et The Bad Batch. L'acteur a récemment terminé la production du Dune adaptation du réalisateur Denis Villeneuve et tourne actuellement le Voir Séries dramatiques télévisées pour Apple TV +.

