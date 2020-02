La douce relation de Kirk Douglas avec sa belle-fille Catherine Zeta-Jones

Kirk Douglas est décédé hier à l’âge de 103 ans. Il a vécu une vie pleine, laissant un héritage cinématographique dont il était sûrement fier, avec des films classiques tels que Spartacus, The Strange Love of Martha Ivers et Lust for Life.

L’acteur Kirk Douglas et sa belle-fille actrice Catherine Zeta-Jones | Kevin Winter / .

Son autre héritage, peut-être tout aussi fort, est celui de son lien étroit avec sa famille. La relation de Douglas avec sa femme, ses fils et ses petits-enfants était à la fois chaleureuse et solide.

Voici plus sur la relation unique et affectueuse que Kirk a partagée, en particulier avec sa belle-fille, l’actrice Catherine Zeta-Jones.

Douglas a eu quatre fils

L’acteur de 103 ans avait quatre fils: l’acteur Michael Douglas, le producteur de films Joel Douglas, le producteur de télévision et de cinéma Peter Douglas, et l’acteur Eric Douglas, décédé en 2004 à l’âge de 46 ans.

Le centenaire est décédé hier avec sa famille autour de lui, dont sa femme de 65 ans, Anne Buydens Douglas, ses enfants et petits-enfants, selon la publiciste de longue date de l’acteur Marcia Newberger.

Michael a annoncé hier la mort de son père.

Voir ce post sur Instagram

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et ramener la paix sur la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. #KirkDouglas

Un post partagé par Michael Douglas (@michaelkirkdouglas) le 5 février 2020 à 15h33 PST

“C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans”, a écrit Michael sur Instagram. «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.»

«Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine (Zeta-Jones), un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux . “

Comment Kirk dit que sa femme, Anne, lui a sauvé la vie

Dans sa dernière interview avec USA Today en 2017 avec sa femme, Anne, il a été révélé qu’elle avait contribué à sauver la vie de l’acteur.

Kirk avait été invité à remettre un prix au réalisateur Mike Todd (le troisième mari d’Elizabeth Taylor) et volerait sur l’avion privé de Todd de Palm Springs à New York. Anne ne le permettrait pas, encourageant Kirk à prendre un avion régulier à la place.

L’acteur Kirk Douglas avec sa femme Anne Buydens en 1957 | Earl Leaf / Archives Michael Ochs / .

«Ma femme dit:« Pourquoi ne prenez-vous pas un avion ordinaire? », Se souvient Kirk. «Elle a continué à insister. Et nous avons eu un gros combat. J’ai dit: “OK, je n’y vais pas.” Mais j’étais très en colère contre elle. “

Lors de leur retour en voiture à Los Angeles, ils ne parlaient pas et Kirk a allumé la radio pour découvrir que l’avion de Mike Todd s’était écrasé, tuant tout le monde à bord.

«Elle m’a sauvé la vie», dit-il.

La relation spéciale de Kirk avec Catherine Zeta-Jones

Dès le début de sa relation avec Michael Douglas, Kirk aimait sa belle-fille Catherine Zeta-Jones. Et le sentiment était réciproque. Elle a été chaleureusement accueillie dans la famille Douglas.

À l’occasion du vingtième anniversaire de Michael et Catherine, Kirk leur a écrit une courte mais sincère lettre avec des conseils conjugaux, disant «Joyeux anniversaire! Michael, tu as appris une leçon très importante pour rester marié tu dois obéir à ta femme! Continuez à pratiquer ce que je fais avec ma femme. Papa Kirk. ”

Zeta-Jones a montré au monde la note de son beau-père sur son Instagram en disant: «Dansons dans notre 20e année! Joyeux anniversaire mon amour. Une si belle lettre de mon beau-père », a-t-elle déclaré.

Hier, à son décès, Zeta-Jones a posté sur Instagram: «À mon Kirk chéri, je t’aimerai pour le reste de ma vie. Tu me manques déjà. Dors bien…”