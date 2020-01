La douleur commence! Vous ne pouvez pas respirer! Vous explosez! Les «scanners» de David Cronenberg ont 39 ans!

“Je vais te sucer le cerveau …”

À l’anniversaire des époustouflants «Scanners» de David Cronenberg, le thriller de complot à la télékinésie n’a jamais semblé plus pertinent.

Un réalisateur comme David Cronenberg est quelqu’un qui n’a pas besoin de se soucier de se répéter. Alors que le cinéaste sortait des années 70, il venait de terminer le travail sur des films sur le lavage de cerveau des limaces d’appartement, des vampires aisselles et des enfants monstres tueurs, mais les années 1980 ont marqué une période très excitante et formatrice pour Cronenberg. Son premier film dans les années 80, Scanners, est un thriller de complot bonkers plein de pouvoirs psychiques déconcertants et d’effets étonnants qui font littéralement exploser les esprits. Les Scanners de Cronenberg marquent une plus grande échelle de narration pour le réalisateur, mais l’une des choses les plus remarquables à propos des Scanners alors qu’elle touche presque son 40e anniversaire est la modernité d’un film. C’est près de quatre décennies plus tard et Scanners se sent toujours comme une histoire incroyablement contemporaine. Cela a aidé les Scanners à se faire accepter à sa sortie, mais c’est aussi pourquoi le film résiste si bien aujourd’hui. Il y a eu des efforts pour redémarrer les scanners, à la fois en tant que film et série télévisée, et c’est parce qu’il présente une histoire si simple et efficace. C’est fondamentalement le point de vue de Cronenberg sur X-Men, mais si chaque personnage était Charles Xavier et super paranoïaque. À l’anniversaire de Scanners, nous regardons en arrière pourquoi le film a été une étape si importante dans la carrière de Cronenberg et comment il reste pertinent encore aujourd’hui.

David Cronenberg ne créerait pas de scanners jusqu’à ce qu’il ait déjà quelques longs métrages à son actif, mais la production du film a commencé tout au long des années 1970 lorsque l’idée a fait son apparition à Cronenberg via un script appelé The Sensitives. Ce script psychocentrique a évolué plus tard vers une histoire plus large appelée Telepathy 2000 avec laquelle il a essayé de capter l’intérêt du savant du film B Roger Corman, avant de finalement s’installer dans le thriller politique des Scanners de 1981. Le film agit également comme une mise à jour et une pseudo-suite en quelque sorte du faux documentaire du réalisateur Stereo, qui examine également les pouvoirs psychiques. Les scanners reprennent et développent de nombreuses idées de Stereo et empruntent même quelques concepts à l’œuvre (comme le concept de forage dans le crâne pour creuser des souvenirs). Alors que la stéréo gratte la surface d’un sujet fascinant, les scanners entrent et abordent l’idée sous de nombreux angles.

Les scanners examinent une petite secte d’individus appelés «scanners» dotés de capacités psychiques très avancées, comme la télékinésie et la télépathie. Au centre de tout cela se trouve une société de sécurité et d’armes appelée ConSec qui veut exploiter les scanners et les utiliser pour changer le monde. Cameron Vale (Stephen Lack) est un scanner que ConSec engage pour tenter de supprimer Darryl Revok (Michael Ironside), un scanner qui est devenu un voyou et, avide de pouvoir, veut utiliser ses capacités de scanner à des fins tout aussi néfastes. À mesure que ces forces psychiques opposées se rapprochent, le nombre de corps augmente et cela implique que la société est irrévocablement modifiée par les résultats de cette mission d’assassinat de scanner. Jennifer O’Neill et Patrick McGoohan complètent également le casting en tant que Kim Obrist et Dr. Paul Ruth, et même si tout le monde donne des performances accomplies, c’est vraiment le film d’Ironside qui brille. Il donne une performance délicieusement décousue et imposante qui ressemble au rôle de Philip Seymour Hoffman dans The Master. Il est le parfait antagoniste ici qui parvient à être véritablement intimidant.

Ce qui est si impressionnant avec Scanners, c’est que même s’il est encore relativement tôt dans la carrière de Cronenberg, il présente joliment des morceaux de chacun de ses films précédents et se sent comme un point culminant de tout ce qu’il a à offrir. En même temps, tout comme Cronenberg s’intéresse tellement aux histoires de transformation kafkaïques, il prend quelque chose comme un thriller de conspiration des années 1970 et l’injecte avec de la science-fiction et des éléments surnaturels où les assassins psychiques et les explosions cérébrales remplacent les pistolets fumants et les ténèbres informateurs. C’est une idée incroyablement créative qui aide les Scanners à se sentir non seulement comme un film d’horreur et de science-fiction très frais du début des années 80, mais c’est aussi pourquoi il est toujours aussi immensément regardable près de quatre décennies plus tard. Cronenberg crée une chimère astucieuse d’anxiété sociale, de paranoïa politique et d’horreur surnaturelle qui en fait une pièce de cinéma remarquable et un autre cran impressionnant de sa filmographie. Le réalisateur arrive à se livrer à des tropes d’action classiques comme des poursuites en voiture et des fusillades, mais pivote ensuite vers des idées surréalistes sur l’évolution de l’esprit et le sommet de l’humanité. C’est une somme considérable à aborder dans ce qui est apparemment le premier vrai film de science-fiction du réalisateur, ainsi que l’un des derniers grands efforts de Cronenberg en tant que cinéaste d’exploitation splashy avant qu’il ne commence à devenir plus «mainstream».

Scanners est un film qui transforme l’esprit humain en arme en regardant l’horreur derrière quelque chose comme la psychokinésie et comment la race humaine peut évoluer vers quelque chose de dangereux au lieu de quelque chose de productif. Les bandes dessinées X-Men ont vraiment aidé à populariser cette idée dans les années 1960, en particulier auprès du professeur X, mais en termes de longs métrages, Carrie de Brian De Palma en 1976 et The Fury en 1978 ont vraiment enflammé la conscience publique dans ces domaines. Même le vendredi 13, la franchise aurait recours à des batailles psychocinétiques avec une mère porteuse de Carrie White le vendredi 13 avril, partie VII: le sang neuf. Tous ces films jouent avec des pouvoirs psychiques, mais à une échelle humaine beaucoup plus petite. Les scanners de Cronenberg sont l’un des premiers à rendre cela à la fois personnel et sociétal en regardant vers l’avenir et en creusant dans les sociétés secrètes qui sont responsables de ce pas en avant pour l’humanité (et empruntant une autre page à X-Men). Il traite les capacités psychiques et leur régulation comme s’il s’agissait d’une sorte d’industrie que le gouvernement contrôle. Des pouvoirs extraordinaires sont transformés en exportations imposables.

Le fait que l’ensemble du phénomène des scanners dans le film soit le résultat de l’exposition continue de la race humaine pendant des décennies à l’éphémérol donne encore plus de crédibilité à la façon dont les scanners marchandisent le surnaturel. Ces pouvoirs cérébraux ne sont pas le résultat d’anomalies génétiques ou d’une exposition à une sorte de bombe Terrigen Mist, mais plutôt un effet secondaire de la surexposition américaine aux produits pharmaceutiques. C’est une histoire d’origine incroyablement appropriée pour savoir comment les capacités psychiques continueront à détruire l’Amérique. Il y a même un subterfuge entre les deux sociétés perverses, ConSec et Biocarbon Amalgamate, alors que leurs plans commencent à se chevaucher dans un reflet de la nature naturellement duplicite de l’Amérique des entreprises et de la façon dont elle continue de se consommer.

Pourtant, malgré toute cette morosité nihiliste, Scanners sort résolument positif, surtout en ce qui concerne les films de Cronenberg. C’est la preuve que, aussi sombre que soit ce pronostic américain, c’est quelque chose qui n’est peut-être pas au point de sauver. Le fait que les films suivants de Cronenberg aborderaient un sujet qui regarde la transformation et la perversion de soi plutôt que celle de la société est peut-être une distinction importante. L’humanité dans son ensemble peut être en sécurité, mais l’individu est toujours en danger et risque d’être corrompu si quelque chose n’est pas fait rapidement.

La conclusion des scanners résume parfaitement cette idée alors que Vale fusionne avec son plus grand ennemi en une abstraction bienveillante et tordue. Les films suivants de la série Scanners – dont aucun n’a la participation de Cronenberg à quelque titre que ce soit – explorent à quoi ressemble ce moi corrompu plus en détail, quoique dans des termes beaucoup plus larges. À un moment donné, en réponse à ce que Revok et ConSec tentent de faire aux scanners, Kim Obrist raconte à Cameron Vale; “Nous sommes le rêve. Il est le cauchemar. “Ce message est encore plus applicable à l’univers étendu des Scanners.

Howard Shore s’avère toujours un excellent travail, mais il a vraiment commencé par David Cronenberg et son travail sur les scanners est particulièrement mémorable. Shore crée une partition cauchemardesque de mauvaise humeur qui pèse lourd sur le synthé et ressemble à un riff de colère de Bernard Herrmann à bien des égards. De plus, Cronenberg mélange aussi intelligemment la science et le corps humain à travers la conception sonore du film pendant le processus de «numérisation». Au fur et à mesure que ces effets psychiques sont en jeu, un bruit atonal – semblable au larsen ou au bruit blanc – commence à dominer l’audio et domine tout le reste, y compris les appels à l’aide des personnages. C’est comme s’ils passaient par le même niveau de dissonance qu’une technologie avant de mal fonctionner. La conception sonore des scanners capture l’essence du film d’une manière remarquable. Plus tard, lors du démontage par Vale du programme Ripe de ConSec, des images de sa tête pulsante sont entrecoupées des composants internes d’un ordinateur. Les cerveaux deviennent temporairement des technologies avant que les premiers ne détruisent les seconds.

À l’époque, Cronenberg a déclaré que Scanners était l’un de ses films les plus difficiles à réaliser, en grande partie en raison de la mauvaise préparation de lui et de son équipe. Lorsque le tournage a commencé, tous les décors n’avaient pas été entièrement construits et le script était également loin d’être terminé. En fait, Cronenberg a passé la plupart des matins de production à écrire des scènes avant de rechercher des lieux de tournage acceptables l’après-midi, avant de finalement se tourner vers le tournage. Dans Cronenberg on Cronenberg, le réalisateur raconte également comment la production a immédiatement pris un départ troublé, presque maudit, lorsque l’équipage a été témoin d’un accident de voiture mortel le premier jour.

En plus de ces obstacles, les effets ambitieux du film ont constitué un autre obstacle à certains égards. La scène la plus emblématique des scanners est l’explosion de la tête qui se produit grâce aux immenses capacités psychiques des scanners. Supervisé par l’assistant maquillage et effets Dick Smith, les explosions de tête dans le film sont fantastiques, en particulier pour 1981. Leur construction implique un crâne en plâtre recouvert d’un extérieur gélatineux composé de morceaux de latex, de cire, de détritus filandreux aléatoires, ainsi que de «restes de hamburgers». beaucoup d’essais et d’erreurs avant de choisir ce cocktail d’ingrédients, mais même alors, les explosifs eux-mêmes n’ont pas réussi à se déclencher correctement et à créer le look nécessaire que Cronenberg recherchait. Enfin, superviseur effets spéciaux Gary Zeller aurait effacé le décor et tiré à l’arrière de la tête du mannequin avec un fusil de chasse pour créer l’effet qui se retrouve dans le film. C’est un niveau glorieux de réalisation de films indépendants de guérilla de niveau bricolage qui n’est tout simplement pas vu aujourd’hui.

La tristement célèbre scène de la tête explosive était censée être le coup d’envoi du film, mais apparemment, le public des tests a eu tellement de mal à se concentrer sur les événements du film après avoir été témoin d’une vue aussi extrême. En conséquence, la scène a été déplacée dix minutes dans le film afin de donner à l’histoire réelle du film un peu de répit avant que le chaos ne se déchaîne. Ce qui est également important dans cette scène d’explosion de la tête, c’est qu’elle est en phase avec les autres effets pratiques gratuits et impressionnants de la fin des années 70 et du début des années 80, que ce soit le coffre de Alien, la brume dévorante de John Carpenter The Fog, ou le des séquences de transformation incroyables présentées dans An American Werewolf in London ou The Howling.

Ce qui est important, c’est que tous ces moments ont une certaine légèreté en eux, beaucoup d’entre eux emportant souvent l’humour implicite dans des endroits littéraux. Les scanners vont dans la direction opposée et laissent plutôt le spectacle parler d’eux-mêmes plutôt que d’essayer de le désamorcer de quelque façon que ce soit. C’est censé surprendre le public autant que les gens de la salle de conférence qui assistent à la manifestation. C’est le début de Cronenberg jouant avec ce genre de réflexivité, qui deviendra encore plus prononcé dans des œuvres ultérieures comme Naked Lunch et eXistenZ.

Si la séquence notoire d’explosion de la tête des scanners du film n’a pas été définitivement gravée dans une synapse de votre cerveau, le film présentait également un spot télévisé extrêmement mémorable qui a capitalisé sur la terreur que la séquence a provoquée dans le public. Cela garantissait que quiconque verrait même une annonce pour les scanners en serait effrayé. Des publicités comme celle-ci sont maintenant un art perdu, mais les Scanners ont utilisé cette structure avec élégance pour stimuler l’anticipation du film d’une manière qui a aidé Scanners à devenir le premier grand succès au box-office de Cronenberg.

Bien que les scanners et ses effets tiennent toujours, il y a certainement des moments qui semblent plus stupides que prévu. L’affrontement psychique dans la grange où de nombreux scanners tournent la tête en direction de leur cible semble certainement être l’inspiration majeure de la parodie des «détectives psychiques» de South Park. En plus d’exploser les têtes, les scanners se livrent également à des veines qui s’engorgent et sortent du corps humain, ou à des individus qui s’enflamment simplement sous l’effet de l’énergie psychique. La dernière guerre psychique entre Vale et Revok est une glorieuse démonstration d’effets pratiques énervants. Les endroits où ce combat et les autres batailles psychiques dans Scanners vont rappeler le côté horrible des super-héros qui ne seraient correctement explorés au cinéma et à la télévision que des décennies plus tard (de nombreux moments dans Scanners évoquent immédiatement le voyage mental de Noah Hawley d’une série, Légion).

Les scanners complimentent également joliment le stade intermédiaire de la carrière de Cronenberg, fasciné par les répercussions des changements des scientifiques. Ces films passent d’un grand espace social à un monde de plus en plus intérieur. Après les premiers films de Cronenberg, Shivers et Rabid ont examiné comment le travail des scientifiques peut conduire à l’effondrement de toute la société, Scanners, ainsi que les films qui l’entourent comme The Brood et Videodrome, regardent comment les scientifiques jouer à Dieu peut conduire à des horreurs beaucoup plus personnelles, ce qui dans le cas des scanners signifie apprendre que vous êtes la marionnette de quelqu’un d’autre. Shivers, Rabid et The Brood considèrent tous leurs progrès scientifiques comme des aberrations mortelles, tandis que Scanners est le premier des films de Cronenberg qui considère ces anomalies scientifiques comme des sources de puissance et de force, bien que dangereuses. Il montre une évolution prudente et importante de la filmographie de David Cronenberg.

S’il y a une sorte de message sous-textuel dans Scanners, c’est que Cronenberg semble étrangement utiliser le film comme une parabole d’avertissement sur les dangers de la contre-culture de devenir la voix écrasante de la société. Très précisément, Cronenberg fait de tous les scanners des jeunes rebelles, des iconoclastes hippies ou des personnalités politiques radicales qui veulent secouer le système. Cronenberg décrit le fait que ce sont ces individus qui appellent maintenant les coups de feu et prennent le contrôle de la société comme une idée très dangereuse. C’est un thème que Cronenberg explorerait également dans une certaine mesure dans Cosmopolis et Maps to the Stars, mais il semble le plus raffiné et le plus important pour Cronenberg dans Scanners. Les scanners peuvent puissamment se terminer avec Vale devenant un avec Revok et techniquement plus complet que jamais, mais c’est à cette période que Cronenberg évolue, un peu comme ceux qui se sont habitués à Ephemerol. Ses prochains films comme Videodrome, Dead Zone et The Fly déplacent tous leur attention et regardent la dissolution de soi de manière effrayante.

Scanners a été largement salué lors de sa sortie par les critiques et le public. Il n’a pas conquis tout le monde (notamment Roger Ebert n’était pas un fan, même s’il appréciait les effets spéciaux), mais il a continué la montée de Cronenberg tout au long des années 80. Le film était également assez populaire pour engendrer un certain nombre de suites et de films dérivés, ce qui en fait le seul film de la filmographie de Cronenberg à bénéficier du traitement de franchise. Peut-être plus important encore, le succès de Scanners a permis à Cronenberg de faire des films à l’extérieur du Canada, de s’attaquer à des productions plus importantes et donc à des risques plus importants, et de passer à une étape plus courante de sa carrière, ce qui aiderait et entraverait les aspirations créatives du réalisateur.

Il y a une scène dans Scanners lorsque Cameron Vale atteint la cellule de scanner reclus de Kim Obrist et qu’il apprend qu’un scanner particulier fait face à leurs capacités psychiques à travers l’art. Il crée des sculptures morbides, certaines de sa propre tête, comme moyen de thérapie. D’une certaine manière, on pourrait dire que Scanners est la propre façon de Cronenberg d’exorciser ses propres démons similaires. Il doit créer cette effigie inquiétante comme un moyen de trouver la paix et de progresser, ce qu’il fait au fur et à mesure qu’il progresse dans la prochaine étape de sa carrière. 39 ans plus tard, les Scanners de David Cronenberg sont toujours aussi divertissants et stimulants que jamais. Personne ne devrait avoir à parcourir votre esprit pour vous faire découvrir ce classique.