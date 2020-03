La dure trahison de Rocío Carrasco à Amador Mohedano et Ortega Cano se dévoile dans ‘Saturday deluxe’

Rocío Carrasco n’a pas d’alliés dans sa famille. Depuis quelques mois, son ex-partenaire, Antonio David Flores, est revenu sur les plateaux pour parler de la relation qu’il entretient avec la mère de ses enfants, qui ne maintient pas non plus une bonne communication avec elle aujourd’hui. De plus, sa sœur Gloria Camila a également récemment mentionné dans «A bientôt» le manque de communication qui s’était instauré entre elles depuis le décès de sa mère. Maintenant, c’est Amador Mohedano qui a été mentionné dans ce sujet et a rejoint le reste de parents “rejetés” par la fille de Rocío Jurado.

Amador Mohedano est revenu à «Saturday deluxe» après quatre ans sans comparaître pour le format et n’a été ni plus ni moins que de parler de la relation qu’il a avec sa nièce, Rocío Carrasco. Au programme du 7 mars, le frère de Rocío Jurado était l’invité vedette de la nuit dans l’espace présentée par Jorge Javier Vázquez. Très blessé par sa nièce, Mohedano a révélé que il se sentait “trahi” par elle et par son partenaire Fidel puisqu’ils l’avaient “séparé du musée” et de la comédie musicale de Rocío Jurado: “Je ne mérite pas ce qu’ils ont fait de moi”, se lamente-t-il.

Amador Mohedano dans ‘Saturday deluxe’

Le frère du “plus grand” a reconnu que Il n’a pas parlé à sa nièce depuis huit ans et il sait pourquoi. “Ils n’ont pas voulu”, récrimine Mohedano. Il ne connaît pas les raisons pour lesquelles sa nièce maintient la distance mais en déduit quelle est la racine de ce conflit. Lors du dernier spectacle que Rocío Jurado a fait, il y a eu une confusion où Fidel a dit à Rocío Jurado quelque chose qu’il ne devait pas et a finalement explosé: “Je suis entré dans le chiffon et ils l’ont mis plié”, déclare l’ex-partenaire de Rosa Benito.

J’oppose mon veto à Ortega Cano dans le film Rocío Jurado

Pour aggraver les choses, Mohedano a également déclaré que le cinéaste, Gracia Querejeta, était intéressé par la réalisation d’un long métrage de Rocío Jurado. Rocío Carrasco et son oncle étaient prêts à le faire, cependant, pour la fille du “plus grand” il n’y avait pas de place dans le film pour Ortega Cano pour partir, quelque chose que le Tertullien, María Patiño a également corroboré. Les raisons de cette décision sont dues à la relation idyllique montrée par le torero et le chanteur n’était pas réel et derrière il y avait une “mauvaise vie” que Cano avait donnée à son partenaire.

“Il y a eu un moment dans leur mariage où les choses n’allaient pas bien”, a expliqué Patiño. Le frère de Rocío Jurado a expliqué que le couple a expliqué pourquoi Cano “a passé des journées entières loin de chez lui” quelque chose que l’interprète n’aimait même pas les cheveux. Une déclaration qui coïncide avec les informations que le présentateur de ‘Socialité’ a révélées lors de la visite de Mohedano à l’ensemble de ‘Saturday deluxe’: “Rocío Jurado a chargé deux journalistes de suivre les traces d’Ortega Cano” parce qu’il ne faisait pas confiance au torero. “Ortega avait déjà une vie très voyageuse et le monde de la tauromachie était avant tout”, a admis le frère du chanteur.

