La façon dévastatrice dont les médias ont entravé son processus de deuil

Joaquin Phoenix ne parle pas souvent de la mort tragique de son frère River Phoenix. Le candidat aux Oscars a ouvert ses portes lors d’une interview le 12 janvier, racontant comment il avait été touché après la mort de River d’une overdose de drogue en 1993 alors qu’il n’avait que 23 ans.

Joaquin Phoenix | Jeff Kravitz / FilmMagic

Phoenix a parlé ouvertement de la mort de River Phoenix

Ce n’est pas un sujet dont il discute beaucoup mais, lors d’une interview avec Anderson Cooper pour 60 minutes, Phoenix a partagé l’influence de son frère River sur sa vie personnelle et professionnelle.

Cooper a partagé: «River Phoenix revient après le tournage

un film et l’assied et est comme, “Vous allez avoir plus de succès

acteur que moi, tu vas être mieux connu que moi. »

Phoenix a expliqué le moment où son frère adolescent est rentré à la maison et lui a dit de regarder le film de Martin Scorcese, Raging Bull, avec Robert De Niro.

Il a partagé: “Et à travers mon frère et sa compréhension et son appréciation de ce genre de comédie, je pense que cela a juste réveillé quelque chose en moi et je l’ai soudainement vu à travers ses yeux.”

Lors d’une interview en septembre 2019 au Festival international du film de Toronto, Phoenix a expliqué comment River lui avait “dit” de recommencer à jouer, notant à l’époque: “Il ne m’a pas demandé – il m’a dit. Et je lui en suis redevable parce que le fait de jouer m’a donné une vie tellement incroyable. »

Lors de son interview de 60 minutes, Phoenix a partagé que bien que son frère ne soit pas physiquement dans sa vie, sa présence se fait sentir. «J’ai l’impression que dans pratiquement tous les films que j’ai réalisés, il y avait un lien avec River d’une manière ou d’une autre. Et je pense que nous avons tous ressenti sa présence et ses conseils dans nos vies de nombreuses façons », a-t-il expliqué.

Comment les médias ont affecté sa capacité à pleurer la mort de River

Joaquin avait 19 ans lorsque River s’est effondré à l’extérieur de la discothèque The Viper Room et est décédé d’une overdose de drogue. L’intérêt des médias pour cette histoire était écrasant, Phoenix partageant la façon dont cela «entravait» son processus de deuil.

Il a dit à Cooper que sa famille ne comprenait pas vraiment

Le niveau de renommée de River jusque-là, notant qu’ils «étaient si éloignés de

sorte de monde du divertissement. “

Phoenix a poursuivi: «River était un acteur et une star de cinéma vraiment important, et nous ne le savions pas vraiment. Donc, pendant cette période où vous êtes le plus vulnérable, des hélicoptères survolent. Il y a des gens qui essaient de se faufiler sur votre terre. Pour moi, il est certain que cela a gêné le processus de deuil. »

La maman de Phoenix, Heart, a partagé comment elle pleure toujours

la perte de son fils, partageant: «Le processus de deuil se produit de nulle part,

vous connaissez? Je vais conduire et tout à coup, je vais le sentir. “

Phoenix n’est pas toujours à l’aise sur un plateau de tournage

Phoenix agit depuis l’enfance, mais cela ne signifie pas qu’il est devenu plus à l’aise avec le processus, car il a partagé avec Cooper qu’il devient «nerveux» et est souvent «pétrifié» sur le plateau.

Il a déclaré à Cooper: «Il y a tellement de choses que je veux exprimer lorsque j’accepte un rôle. Et je passe par le script I – juste plein d’idées. Je suppose que je suis juste nerveux de ne pas pouvoir – trouver le bon espace pour exprimer cela. ”

De son rôle d’Arthur Fleck dans Joker, Phoenix a partagé ses réflexions sur le personnage, disant à Cooper: «Il y avait des moments où je ressentais vraiment pour lui. Et il y a eu des moments où j’ai été déçu et repoussé par son comportement, non? Et moi, j’ai aimé ça. ”

Phoenix a remporté un Golden Globe Award pour sa performance dans Joker et a également été nominé pour un Oscar pour le rôle.

Phoenix a fermé une simple question

Phoenix, Cooper a partagé lors de l’introduction de la pièce, a la réputation d’être difficile lors des interviews – et il en a trouvé un peu lorsqu’il a posé une question assez simple à l’acteur.

Cooper a demandé ce qu’il faisait pendant son temps libre et

Phoenix n’était pas si heureux de répondre. Il a tenté, partageant: «Que dois-je faire?

Je, euh, je pense que je fais des choses normales. J’aime cuisiner », avant d’ajouter:« Je

je ne veux vraiment pas parler de ce que je fais. ”

“D’accord, d’accord, d’accord,” répondit Cooper.

“Vous savez ce que je veux dire, parce que je sens juste que je vais, comme,” j’aime cuisiner, j’aime aller voir des films avec ma petite amie “”, a expliqué Phoenix, notant, “mais je veux dire je – je, vous savez , Je pense que j’ai des besoins très – fondamentaux.

Cooper était plus qu’heureux de passer à autre chose, notant: «Ouais,

tant pis, je m’en fiche. “

“Encore mieux”, a répondu Phoenix.