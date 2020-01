La façon dont John Krasinski était comme Jim Halpert tout en travaillant avec le casting sur le plateau

De nombreux fans de The Office sont tombés amoureux des personnages. Certains peuvent se demander quels aspects des personnages sont similaires ou différents des acteurs qui les jouent.

John Krasinski serait similaire à Jim Halpert avec la façon dont il a interagi avec le casting sur le plateau. Découvrez comment et plus de ce qui a été révélé sur son personnage.

Jenna Fischer a déclaré qu’une partie d’elle et John Krasinski sont tombés amoureux en travaillant sur “The Office”

De nombreux fans de The Office aiment la relation entre Jim et Pam. Fischer semble également aimer les personnages et a parlé de ce qu’il fallait pour dépeindre cette relation.

“John et moi avons une vraie chimie”, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. “Il y a comme une vraie partie de moi qui est Pam et une vraie partie de lui qui est Jim. Et ces parties de nous étaient vraiment amoureuses les unes des autres. »L’actrice a noté:« Dans la vraie vie, nous ne sommes pas totalement Pam et totalement Jim. Donc dans la vraie vie, nous ne sommes pas comme le match parfait. “

Les fans se sont déchaînés sur Fischer en disant cela. Krasinski a ensuite été invité à y répondre.

“Je pense que cela a été énormément mal cité ou sorti de son contexte”, a-t-il déclaré au Daily Beast. “Je suis sûr qu’elle essayait de dire quelque chose de gentil sur l’authenticité de la relation d’acteur, d’apporter une relation qui est devenue si populaire à l’écran – et je pense que nous pensons tous les deux que c’est un tel honneur de faire partie de cette relation.”

L’acteur n’est pas d’accord sur une chose au sujet de la relation de Jim et Pam

Fischer a révélé qu’elle et Krasinski n’étaient pas toujours d’accord sur la relation de Jim et Pam. Une chose qu’ils ont vue différemment était leur premier baiser.

Jim et Pam s’embrassent dans l’épisode “Casino Night”, mais Fischer ne le compte pas. “Je n’ai pas considéré cela comme leur premier baiser”, a-t-elle déclaré sur The Office Ladies. «L’intention était que Pam s’attaque à sa joue, et ce fut un de ces moments où il a bougé la tête d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas et je suis ivre et je n’ai fait que suivre.»

L’actrice a ajouté: «John a dit que Jim, qui n’est pas ivre, était très conscient qu’il venait de s’embrasser sur les lèvres. C’était toute une conversation que nous avons eue hors caméra. »

Les acteurs étaient évidemment proches et soucieux de leurs personnages. Fischer a dit qu’il y avait une partie de Krasinski qui ressemblait beaucoup à Jim.

Il prendrait en charge comme Jim

Rainn Wilson comme Dwight Schrute, Angela Kinsey comme Angela Martin, John Krasinski comme Jim Halpert, Jenna Fischer comme Pam Beesly Halpert sur ‘The Office’ | Chris Haston / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Fischer et Kinsey ont parlé de l’épisode “The Fire” sur The Office Ladies. Fischer a souligné un aspect de Jim qui est très similaire à Krasinski.

“Donc, quand nous descendons dans le parking, je remarque quelque chose”, a-t-elle déclaré. “C’est un autre épisode où Jim prend les choses en main comme” Office Olympics “. C’est le gars amusant. C’est le gars qui va tout faire marcher et j’ai pensé qu’il était intéressant que dans la vraie vie, John soit le genre de gars sur notre plateau qui a fait ça. “

Kinsey a ensuite ajouté: «Il le ferait. Il nous divertissait quand nous étions comme coincés quelque part sur place ou dans la salle de conférence. »Fischer a déclaré:« Certainement dans la salle de conférence. Chaque fois que nous avions des scènes de salle de conférence et qu’il était cinq heures, et que nous étions dans une crise, John nous ralliait. »

Cela signifiait trouver des moyens de faire rire les co-stars. On dirait que Krasinski savait comment alléger les choses comme Jim Halpert.