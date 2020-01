La façon la plus significative dont «Black Widow» influencera la chronologie actuelle du MCU

Black Widow sortira en salles en mai 2020 et lancera la phase 4 de Marvel Cinematic Universe. Le film sera une préquelle qui se déroule entre la guerre civile et la guerre à l’infini; il suivra la vie de Natasha, distinct des Avengers. Avec des flashs sur la salle rouge et le présent du gardien rouge, le film est destiné à combler certains trous qui se dressent actuellement sur les origines de Natasha. Cependant, puisque le film est une préquelle, jouera-t-il dans la chronologie actuelle du MCU?

Président de Marvel Studios Kevin Feige, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, directrice Cate Shortland et Rachel Weisz de «Black Widow» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

De tous les films pour entamer une phase, Kevin Feige and Co. est parti avec un prequel. Pourquoi choisir un film qui, théoriquement, ne peut même pas influencer un paysage post-Avengers: Endgame? Pourquoi choisir un film qui plonge plus profondément dans le passé en essayant d’ouvrir la voie à de nouveaux héros, de nouveaux récits et de nouvelles dynamiques pour sculpter l’espace Marvel en constante évolution et transformation? Eh bien, Black Widow peut influencer l’avenir du MCU d’une manière précise – en plongeant dans le passé récent et en exposant quelque chose qui ne s’est pas encore pleinement manifesté mais qui est susceptible d’exploser des coutures quand il le fait.

De récents rapports d’initiés suggèrent que la présence du général Ross dans le MCU, ainsi que d’autres nouveaux visages, se réuniront pour une présence étendue dans le monde Marvel. Spoilers possibles pour Black Widow ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas savoir quelles fuites internes se disputent actuellement, revenez en arrière maintenant.

Comment Black Widow aura un impact sur le MCU actuel

Selon We Got This Covered – en s’appuyant sur une fuite récemment tombée sur 4Chan – Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Yelena Belova (Florence Pugh) seront révélées comme des traîtres vers la fin du prochain épisode. Les fans découvriront que les deux sont secrètement en tête à tête avec le général Thaddeus Ross (William Hurt). Alors, pourquoi est-ce si important?

L’une des scènes post-génériques du film mettra en vedette Ross, Belova et Taskmaster se rencontrant pour échanger un lecteur flash, et Ross impliquera que les choses “ne font que commencer”, comme le prétend le WGTC. En ce qui concerne les principales choses qui viennent de commencer, tous les signes indiquent la formation de la célèbre équipe Thunderbolts.

Les Thunderbolts – la célèbre équipe de super-vilains du général Ross dans les bandes dessinées Marvel – viendront probablement jouer dans la phase 5 (après que Ross ait réussi à rassembler toute son équipe). Sur la base de cette récente fuite, nous pouvons nous attendre à ce que Yelena et Taskmaster fassent partie de cette équipe, mais qui d’autre viendra figurer dans les Thunderbolts?

Qui sont les Thunderbolts et à quoi ressemblera leur futur MCU?

De nombreuses personnes ont combattu dans le cadre des bandes dessinées Thunderbolts dans Marvel, alors qui finira par faire partie d’une telle équipe reste à deviner. Cependant, si les rumeurs entourant le rôle de «bienfaiteur» de Norman Osborn sont vraies, il est un ajout possible.

Venom – qui existe actuellement dans le Sony Spider-Verse – pourrait fonctionner comme un autre ajout possible. Baren Zemo, Green Goblin et Juggernaut ont également fait leur chemin dans l’équipe, de sorte que les possibilités futures restent assez diverses – couvrant des mutants, des scientifiques maléfiques, etc.

Dans les bandes dessinées, l’équipe Thunderbolts se compose de héros et de méchants – et les choses deviennent moralement grises et complexes – mais voir Marvel Studios adopter une telle approche serait une surprise. La dichotomie noir et blanc entre le bien et le mal est souvent préservée dans l’espace cinématographique Marvel.